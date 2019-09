iPhone 11 Pro : le téléphone qui réveille votre trypophobie

La trypophobie, vous connaissez ? En clair, si la vue de petits trous disposés côte à côte vous donne la nausée, c’est que vous en êtes atteint(e). Les éponges, nids d’abeilles, bulles de café et autres anémones ont toutes en commun qu’elles peuvent déclencher des crises d’angoisse aux trypophobes. Et depuis cette semaine, un nouveau venu vient s’ajouter à la collection : l’iPhone 11 Pro.

En cause : le triple capteur photo à l’arrière de l’appareil, qui ressemble furieusement à trois yeux protubérants, ajoutés . Dès l’annonce du nouveau smartphone, la communauté trypophobe s’est déchaînée sur les réseaux.

Trypophobie et iPhone 11 Pro : morceaux choisis sur Twitter

Voici quelques tweets qui résument parfaitement la situation :

This #iPhone11 got my trypophobia actin up like a muhfucka. Y’all can keep this 3 eyed demon phone. I’m good. pic.twitter.com/83tqZtSPOR — juice wayne (@visecs) September 10, 2019

«Cet iPhone 11 a fait grimper ma trypophobie au plafond»

«Les fuites sur l’iPhone 11 déclenchent ma trypophobie»

My trypophobia will never allow me to own this iPhone. Skip! pic.twitter.com/Qtbnu0qEs0 — Ashley Tjipitua (@ashleytjipitua) September 11, 2019

«Ma trypophobie ne me permettra jamais de posséder cet iPhone. Non merci !»

Me ordering the new ugly ass iPhone 11 Pro despite the trypophobia trigger: #AppleEvent pic.twitter.com/UboO8ZzmcL — Good Job, Nika. (@_SheJustDoIt) September 10, 2019

«Moi qui commande le nouvel iPhone 11 Pro, super laid, malgré ma trypophobie»

New iPhone 11 giving me trypophobia feeling. Don’t be flexing that ugly ass phone around me if you buy it. 🤢🤮 pic.twitter.com/UGY3GZreiL — itsjudythenerddd (@itsjudythenerd) September 11, 2019

Mais certains se sont quand même rappelé que l’iPhone 11 Pro n’est pas le premier smartphone possédant plusieurs capteurs trypophobiquement placés :

I guess everyone making memes about the #iPhone11Pro forgot about the Nokia Pureview #trypophobia pic.twitter.com/KdwcFweNW2 — Jesse Hofford (@thejessehofford) September 12, 2019

«J’imagine que tous ceux qui font des memes sur l’iPhone 11 Pro ont oublié le Nokia Pureview»

«L’équipe trypophobie»