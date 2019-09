Keynote Apple : iPhone 11, 11 Pro, iPad, Apple Watch, revivez la conférence

Ce matin, à 10 heures (heure californienne), se tient l’habituelle keynote de septembre d’Apple, dans les locaux de la firme à Cupertino. Si la marque à la pomme semble de plus en plus vouloir privilégier les services, la conférence doit surtout annoncer l’arrivée du prochain iPhone 11, ainsi que ses dérivés, les 11 Pro et 11 Pro Max.

Suivez en notre compagnie l’événement en direct vidéo, avec nos commentaires au fil de la conférence.

Apple Arcade

Tim Cook et son équipe passent tout de suite aux choses sérieuses avec la présentation d’Apple Arcade et sa large panoplie de jeux. Une collaboration avec Konami est annoncée, avec notamment le jeu Frogger. Puis Capcom et Annapurna.

Apple Arcade doit sortir le 19 septembre, pour 4,99$ par mois et un mois gratuit.

Apple TV+

On passe ensuite à la présentation des programmes exclusifs d’Apple TV+, dont le trailer de See avec Jason Momoa.

Le service sera disponible le 1er novembre pour 4,99$ par mois. De nouveaux programmes y seront ajoutés tous les mois.

Grande annonce : à l’achat d’un Macbook, iPad ou iPhone, Apple TV+ est inclus pour un an.

iPad

Vient ensuite l’annonce la septième génération d’iPad, avec un écran 10.2″ Retina, plus puissant, plus rapide et plus réactif.

Au niveau des nouvelles fonctionnalités d’iPad OS, on trouve la possibilité de faire glisser toutes les fenêtres sur la droite de l’écran, de nouveaux outils de montage ainsi que la capture d’écran par un simple geste du bas de l’écran.

Petit geste pour l’environnement : ce nouveau modèle est conçu à 100% d’aluminium recyclable.

Prix de départ : 329$ (à commander dès aujourd’hui).

Apple Watch

Trois nouvelles fonctionnalités majeures sur l’Apple Watch, liées à la santé, dont une pour le coeur et une pour les cycles menstruels, basées sur l’application Apple Research.

Vient ensuite la présentation de la nouvelle génération d’Apple Watch.

Grâce à la technologie LTPO, l’écran de celle-ci ne s’éteint jamais, contrairement aux modèles précédents.

Une boussole sera désormais intégrée à la montre et, tout comme l’iPad, l’Apple Watch sera conçue entièrement en aluminium. À part un modèle au fini titane.

Date de sortie : le 20 septembre pour 399 $ (la série 3 passe elle à 199 $).

iPhone 11 et 11 Pro

Voici enfin le gros morceau : la présentation de l’iPhone 11, qui arrive en 6 coloris.

À noter, l’arrivée d’une caméra ultra grand angle et d’un mode nuit bien plus performant.

Il sera aussi possible de prendre des vidéos de manière rapide, en maintenant le doigt appuyé sur le bouton rouge.

Autre ajout : le mode «slofie», pour des selfies au ralenti.

La carte A13 Bionic arrive, censée exploser les standards de vitesse et de graphisme sur le marché, ce qui devrait permettre de jouer à des jeux de qualité console.

La batterie gagne en autonomie, avec une heure de plus annoncée par rapport à l’iPhone XR. Par ailleurs, l’iPhone est censé être étanche pendant 30 minutes.

Prix de vente : 699 $.

Vient ensuite l’annonce de l’iPhone 11 Pro, le premier de son genre et de son nom. Celui-ci vient avec tout un ensemble de coloris et finitions deluxe.

Celui-ci est notamment équipé d’un écran Retina amélioré, avec une définition supérieure à l’iPhone 11. Il mettra aussi à profit la technologie A13 Bionic.

Question caméra, l’iPhone 11 Pro sera équipé de trois capteurs : une caméra large, une ultra large et une téléphoto (pour une meilleure clarté). À noter aussi l’arrivée de la technologie Deep Fusion, qui prend 9 clichés distincts afin d’améliorer la précision des photos.

Prix de départ : 999$ (Pro) et 1099$ (Pro Max).

Les trois modèles d’iPhone 11 seront disponibles le 20 septembre.