Dragon Quest 1, 2 et 3 arrivent sur Nintendo Switch

Fantastique nouvelle pour les fans de la saga Dragon Quest. Le onzième volet de la série, Dragon Quest 11 : Echoes of an Elusive Age arrivera sur la Switch à la fin du mois, avec une option retro pour les nostalgiques des vieux pixels. Et comme si cela ne suffisait pas, Square Enix ressortira au même moment les trois premiers opus de son jeu sur la console de Nintendo.

Tout comme le onzième épisode, Dragon Quest 1, 2 et 3 seront disponibles sur l’Eshop de Nintendo le 27 septembre prochain. Ceux-ci sont déjà listés sur la boutique, respectivement pour 5$, 6.50$ et 12,50$.

Si les jeux porteront le même nom que les versions originales (sorties sur NES), il ne s’agit cependant pas d’adaptations pures et dures. Les captures d’écran et polices d’écritures font plutôt penser aux versions Android et iOS.

Find out where it all began – the first three #DragonQuest games are coming to North America, and for the first time on console in Europe, on #NintendoSwitch!

You can start with any of the three games, so get ready for classic adventures from September 27th. pic.twitter.com/iPklL1k0uv

— DRAGON QUEST (@DragonQuest) September 16, 2019