Qu’est-ce qui a bien pu motiver Nintendo à développer la Switch Lite ? Nous pourrions émettre bien des hypothèses, mais selon moi, la firme a sous-estimé l’attrait portable de la Nintendo Switch lorsqu’elle l’a mise en vente. Ainsi, question de répondre à cette demande, la firme japonaise lancera le 20 septembre prochain une version uniquement portable de sa console. Nous avons pu l’essayer en avant-première et voici nos impressions de cette petite machine !

Nintendo et la tradition des belles machines

Exception faite de la Virtual Boy dans les années ’90, Nintendo nous a continuellement habitué à de belles consoles. Parfois avant-gardiste, Nintendo est ainsi une compagnie reconnue pour la beauté ainsi que la robustesse de ses consoles.

La Nintendo Switch Lite ne fait pas exception à cette règle. En effet, la console est magnifique, arborant un design plus mât ainsi qu’une surface moins lisse. De ce fait, les traces de doigts sont bien moins visibles et la sensation dans nos mains est bien plus agréable. Qui plus est, elle viendra en trois couleurs lors de son lancement, à savoir le jaune, le turquoise et le noir. Bien que j’aie une préférence pour le noir, il s’agit d’un choix personnel ne jetant aucune ombre sur la beauté des deux autres couleurs !

Évidemment, difficile de passer par-dessus le fait que la Nintendo Switch Lite est plus petite que sa grande soeur. La différence n’est pas énorme (8.2x 3.6 x 0.6 pouces vs 0.9 x 4 x 0.6 pouces pour la Nintendo Switch), mais on la voit tout de même.

Même constat par rapport à l’écran, qui passe de 6.2 à 5.5 pouces. Or, parce qu’il n’y a pas de Joy-Con s’attachant à la console, Nintendo a supprimé de l’espace inutilisé sur la Nintendo Switch afin de maximiser la place de l’écran. De ce fait, ce dernier a beau être un peu plus petit, l’impression qu’il l’est n’est pas si important lorsqu’on joue puisque Nintendo a bien utilisé l’espace présent afin de ne pas laisser d’espaces non-couverts inutiles.

Or, vous craignez peut-être que cet écran plus petit ait un impact sur la résolution des jeux et, donc, sur leur beauté. Cessez d’avoir peur puisque c’est tout le contraire ! La résolution n’ayant pas changé par rapport à la Nintendo Switch, l’écran plus petit donne ainsi l’impression que les jeux sont plus jolis. En outre, puisque l’image est moins élargie que sur la Nintendo Switch, les détails sont un peu plus précis tandis que les couleurs semblent un peu plus éclatantes. Vos yeux risquent de vous en remercier !

Test de la Switch Lite : des boutons bien plus agréables à utiliser

Je l’ai dit plus haut: puisque la console est uniquement portable, les Joy-Con ne s’y attachent et ne s’y détachent plus. La console est un morceau de matériel pensé et conçu pour le jeu portable, sans plus ni moins.

La disposition des boutons n’a pas changé, mais ces derniers ont quand même été légèrement surélevés. Ainsi, lorsqu’on appuie dessus, on ressent davantage le « clic » nous permettant de réaliser qu’on a appuyé sur un bouton afin d’effectuer une action. De ce fait, les boutons sont moins enfoncés dans la console si on les compare à ceux de la Nintendo Switch, ce qui est fort agréable en jeu.

Néanmoins, la grande nouveauté demeure le remplacement des quatre boutons à la gauche de la console par une bonne vieille croix directionnelle. Peut-être est-ce psychologique, mais cette croix semble avoir une meilleure précision lorsqu’on déplace un personnage. Le simple fait que notre cerveau interagisse avec une croix pour mouvoir un personnage ou bien interagir avec un jeu nous donne l’intime conviction d’un meilleur contrôle sur ce qui est à l’écran. Combiné au fait que la croix est un peu plus surélevée que les quatre boutons à la gauche de la bonne vieille Nintendo Switch, la sensation est nettement plus confortable lorsqu’on est dans un jeu !

Une différence de poids minime, mais qui se ressent

Puisqu’elle est pensée pour le transport ou bien pour pouvoir l’allumer un peu partout chez vous, la Nintendo Switch Lite se devait d’avoir un poids en conséquence. Lorsque je l’ai tenue, je peux vous certifier que j’ai ressenti une différence par rapport à la Nintendo Switch. Entendons-nous: cette dernière est déjà légère à la base et jamais elle ne m’a causé le moindre mal au niveau de mes mains. Or, la différence de poids sur la Nintendo Switch Lite se ressent, la rendant donc bien plus adaptée au transport.

Plus concrètement, en grammes, on parle d’une différence d’un peu plus de 100 grammes, soit environ 0,22 livre de moins que le poids d’une Nintendo Switch avec les Joy Con attachés. Dit comme cela, ce peut paraître risible, mais pour jouer avec ma Nintendo Switch en mode nomade et, donc, avoir son poids régulièrement entre les mains, je me suis étonné de remarquer d’emblée à quel point cette différence en apparence minime était palpable lorsque je tenais la nouvelle Nintendo Switch !

La Nintendo Switch Lite : une console parfaite ?

Peut-être avez-vous l’impression que la Nintendo Switch Lite est une console portable parfaite avec tout ce que je viens d’évoquer. En fait, bien honnêtement, elle est magnifique et dotée d’une constitution à la fois robuste et réfléchie pour l’usage dont on en fera. Néanmoins, cela ne veut pas dire que je n’ai pas quelques réserves à son endroit.

Tout d’abord, pour les joueurs qui, comme moi, ont de grosses mains, vous remarquerez que les quatre gâchettes sont plus rapprochées l’une de l’autre que sur la Nintendo Switch. Puisque la console est plus petite, on a rapproché ces gâchettes de sorte que si on a de grosses mains, il peut arriver qu’on accroche la mauvaise gâchette au passage. Ce n’est rien de catastrophique puisque je me suis toujours adapté à mes consoles portables malgré mes mains de géant, mais ce problème s’est présenté à moi lors de mon essai.

Par ailleurs, vous devez aussi vous demander si la Nintendo Switch Lite est pour vous. Je me répète, mais c’est une console fabriquée pour le portable et rien d’autre. Donc, aucun moyen de la brancher sur un téléviseur. Qui plus est, si vous possédez déjà une Nintendo Switch, sachez que vous pourrez réinstaller tous vos jeux, mais qu’une seule de vos consoles pourra jouer au même jeu au même moment. Donc, si fiston veut jouer à Super Mario Maker 2 sur sa console portable pendant que vous y jouez dans le salon, eh bien, l’un de vous devra attendre.

Considérant l’extrême popularité des consoles portables de Nintendo et du succès rencontré jusqu’à présent par la Nintendo Switch, je suis convaincu que la Nintendo Switch Lite sera un succès. Or, avant de vous précipiter pour l’acheter, demandez-vous si elle convient à vos besoins. Malgré son prix attrayant (259,99$ vs 400$ pour la Nintendo Switch), serez-vous satisfait de n’avoir qu’une console portable, avec les limites que cela comporte dans certains jeux déjà disponibles ou à venir sur Nintendo Switch ? Si la réponse est oui, alors vous vous ferez un beau cadeau ou bien ferez profiter d’une belle petite console à un être aimé !

