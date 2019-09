iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max : les premiers tests et «unboxings» sont arrivés

Les nouveaux iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max seront officiellement commercialisés le 20 septembre prochain. Et en attendant, journalistes et influenceurs ont pu mettre la main sur les nouveaux bébés. Au programme, «unboxings» et tests.

Les avis sont dithyrambiques : hormis quelques petits soucis, cette nouvelle génération semble marquer une avancée majeure par rapport aux précédents modèles, tant au niveau de la caméra que de l’autonomie ou de l’écran. Passage en revue.

iPhone 11 : l’«unboxing»

Cette année, Apple décide une bonne fois pour toutes de marquer la différence entre ses gammes, avec deux boîtes différentes : une blanche pour l’iPhone 11 et une noire mate pour les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max.

Au niveau des nouveautés, un chargeur 18 watts avec un câble USB Lightning vers USB-C pour les iPhone 11 Pro. L’iPhone 11 doit lui se contenter d’un chargeur classique de 5 watts. Pour la comparaison, Samsung propose un chargeur 25 watts pour le Galaxy Note 10.

On note aussi la différence de traitement avec une finition mate sur les versions Pro, contre un verre classique pour l’iPhone 11. Comme nous vous l’indiquions plus tôt, celui-ci sera disponible dans six coloris, noir, blanc, jaune, violet, vert, rouge.

Voilà, ça c’était pour les premières impressions. Maintenant place aux premiers tests.

Tests des nouveaux iPhone : meilleure caméra, meilleure autonomie, meilleur rapport qualité-prix…

Et qu’en est-il des tests ? Premièrement, la caméra. Nilay Patel, de The Verge, écrit : « Je pense que les caméras de l’iPhone 11 sont tellement bonnes qu’elles justifient de changer d’une année à l’autre à partir du XR; et je ne dis normalement pas ça.»

La caméra ultra grand angle semble notamment beaucoup impressionner les journalistes. Par exemple, Matthew Panzarino, de TechCrunch : «[L’iPhone 11] a le meilleur nouvel objectif ultra grand angle, qui permet de prendre de superbes photos de famille et de paysages.»

Une avancée majeure, couplée au processeur A13 Bionic, qui devrait faire oublier la grosse bosse à l’arrière, formée par les deux ou trois capteurs des iPhone 11 et 11 Pro.«Les résultats sont saisissants… surtout quand il s’agit de prendre des photos de nuit», déclare Gareth Beavis, de TechRadar.

Et quid du reste ? L’autonomie de la batterie a beaucoup été améliorée. «J’ai surveillé l’indicateur de batterie en haut à droite de l’écran sur le 11 et le 11 Pro Max, déclare Edward C. Baig de USA Today. Je n’ai jamais manqué d’énergie et je n’ai pas passé mon temps à chercher désespérément une prise […] même après avoir regardé un film pendant tout un vol à travers le pays.»

L’écran du 11 Pro a lui aussi recueilli toutes les louanges, ce qui justifierait son prix de vente (plus de 1300 $ CA). Raphaël Grably, de BFMTV, écrit par exemple : «À l’image de Huawei et Samsung, Apple opte pour un écran OLED, qui bénéficie d’un niveau de contraste quasi infini – épaulé d’un mode sombre sur iOS 13 – et d’un excellent niveau de luminosité. Contrairement aux fabricants asiatiques, la firme propose par défaut des couleurs naturelles, sans saturation excessive. Un choix toujours appréciable.»

… mais toujours un problème avec iOS 13

«Voilà qui m’amène à iOS 13 en général, qui… présente pas mal de bugs sur tous les iPhone testés jusqu’à maintenant, déclare Nilay Patel. J’ai rencontré des problèmes étranges et des applis qui crashent lors de mon test.» Un problème récurrent sur la première version d’iOS 13, qui devrait être entièrement réglé avec la version 13.1.

Le chargeur du 11 (5W) est lui aussi toujours un problème, surtout en comparaison de la concurrence. «J’aimerais beaucoup voir le 18W standardisé», déclare Matthew Panzarino.

Les trois modèles sont par ailleurs plus lourds que leurs prédécesseurs. «L’iPhone 11 Pro Max, en particulier, est une véritable brique», écrit Lauren Goode de Wired. Et, contrairement à ce qu’on pouvait penser, pas de retour de la prise jack.

Ce sont là les toutes premiers avis publiés. On attend la véritable commercialisation pour compiler les impressions des consommateurs et réellement se faire une idée.