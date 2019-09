«Seinfeld» arrivera sur Netflix en 2021

Si vous avez grandi dans les années 90, vous avez certainement déjà entendu parler de « Seinfeld ». Cette série culte a, de ce temps, fait beaucoup parler d’elle. Et si vous n’avez pas eu l’occasion de la regarder, il n’est pas encore trop tard pour vous rattraper. Et pour cause, Netflix vient de signer un partenariat sur 5 ans avec Sony. Ce contrat concerne les droits de diffusion au niveau mondial de cette série.

Une course effrénée vers les contenus froids

500 millions de dollars. C’est le pesant de ce contrat entre Netflix et Sony. À la vue de ce chiffre, il y a de fortes chances que vous ayez les yeux écarquillés. Mais sur le marché du SVOD, c’est tout à fait normal. Aujourd’hui, les différentes plateformes de streaming à la demande sont toutes en course pour des contenus « froids », ayant beaucoup de succès auprès des utilisateurs.

La preuve : NBC a dépensé près de 660 millions de dollars pour soutirer 5 ans des droits de The Office à Netflix. Évoquons aussi la perte des droits de Friends par Netflix, qui est récupéré par WarnerMedia pour la modique somme de 560 millions. The Big Bang Theory et Two and a Half Men, quant à eux, seront peut-être acquis par HBO Max pour une somme de 2 milliards de dollars.

Seinfeld jusqu’en 2021 sur d’autres plateformes que Netflix

Jusqu’en 2021, les 181 épisodes de la série de Jerry Seinfeld, seront donc diffusés sur Hulu outre-Atlantique. Pour les Français, cette série est encore disponible sur Amazon Prime Vidéo. Mais à partir de 2021, tous les droits mondiaux de la série comique seront à Netflix et ce, pendant 5 ans. Vous n’aurez rien à perdre en suivant cette série, car elle est considérée, depuis des années, comme étant « l’une des meilleures sitcoms modernes de tous les temps ». Les personnages aussi déjantés que sarcastiques rappellent ceux de Friends. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui ont tendance à comparer les deux sitcoms.