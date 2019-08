Netflix surveille votre activité physique, pour quoi faire ?

Depuis la sortie de Bandersnatch et des «films dont vous êtes le héros», Netflix semble s’être lancé de plain pied dans le format interactif. À tel point que depuis la semaine dernière, l’appli Netflix sur Android demande à certains utilisateurs la permission d’accéder à leurs données d’activité physique. Une demande inhabituelle pour une plateforme qui, justement, ne requiert pas d’activité physique.

Alors, pourquoi ? C’est la question que s’est posée un chercheur en sécurité, qui a été l’un des premiers à pointer du doigt cette nouvelle lubie sur Twitter, tandis qu’un autre annonçait que l’autorisation avait été accordée d’office.

Netflix met ici à profit une mise à jour arrivée avec Android Q permettant aux développeurs d’applis d’accéder aux capteurs du téléphone pour compter les pas de l’utilisateurs, ou «classifier l’activité physique de l’utilisateur, comme la marche, le vélo, ou les mouvements effectués dans un véhicule», comme l’explique la page dédiée.

Cette fonctionnalité permettrait donc à Netflix de repérer les mouvements d’un utilisateur en mouvement, comme par exemple dans les transports en commun ou dans une voiture.

Hey @netflix why does your Android app want physical activity data? pic.twitter.com/Lv0QUL0w9g

— Beto on Shrooms on Security, Shitter of Posts (@BetoOnSecurity) July 27, 2019