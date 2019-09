Facebook relance Portal, sa gamme d’écrans connectés

Ce matin, Facebook a publié un communiqué en ligne présentant la nouvelle version de sa gamme «Portal», une collection d’objets connectés (écrans ou enceinte) permettant d’appeler ses contacts en utilisant seulement sa voix, et sans avoir à se placer devant l’appareil.

La nouvelle collection se décline en trois objets : «Portal», l’écran principal, une version plus réduite nommée «Portal Mini» et «Portal TV», enceinte connectée qui se connecte directement à votre télévision.

Pour son nouveau «Portal», Facebook reprend tout à zéro

La première génération de «Portal», sortie l’année dernière, n’avait pas connu le succès escompté, en raison de la concurrence féroce imposée par Google et Amazon. C’est pourquoi la firme de Mark Zuckerber a décidé de repenser totalement ses produits intelligents.

« Nous avons tout revu de A à Z, des matériaux à l’emballage, le design, le son, le processeur… pour parvenir à la même expérience pour l’utilisateur mais à un prix largement inférieur », a expliqué Andrew Bosworth, vice-président des équipements de consommation chez Facebook, cité par l’AFP.

Portal Mini est proposé à 170$ CA, Portal (noir ou blanc) à 240$ CA et Portal TV à 200 $ CA.

À l’instar de la première générations, les nouveaux Portal font aussi fonction d’assistants connectés via Alexa, l’interface vocale d’Amazon, à qui les utilisateurs s’adressent pour faire des courses ou contrôler certains appareils électroménagers.

Autre amélioration : les différents objets connectés Portal reposent sur un catalogue d’applications plus varié (avec notamment Prime Video, le service de streaming d’Amazon), et les appels peuvent désormais être passés via WhatsApp, en plus de Messenger.

Reste à savoir si face à l’offre pléthorique d’objets connectés, Portal parviendra vraiment à se faire une place. Rien n’est moins sûr.