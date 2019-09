Projet Voldemort : Snapchat dénonce Facebook

La guerre est déclarée entre les grands réseaux sociaux que sont Snapchat et Facebook!

Nous le savons depuis longtemps, ces deux entreprises sont en concurrence depuis quelques années, mais ce que nous savons moins, c’est que Facebook a, depuis quelque temps, adopté des techniques plus tranchantes pour mettre à terre son principal concurrent, et ces techniques ne sont pas toujours conventionnelles. Snapchat vient de lever le voile sur les pratiques anticoncurrentielles de l’entreprise de Mark Zuckerberg et ses autres réseaux connexes. La plateforme au logo jaune dénonce également des tentatives d’intimidation à son encontre.

Qu’est-ce que le « Projet Voldemort » ?

Depuis quelques années, Snapchat est devenu le roi des filtres et des stories éphémères; un succès qui ne laisse pas de marbre ses concurrents. D’ailleurs, comme indiqué dans un récent article du Wall Street Journal, l’un d’entre eux a des agissements très suspects et étonnants. En effet, Snapchat est aujourd’hui en discussion avec la Federal Trade Commision pour dénoncer les pratiques anticoncurrentielles d’Instagram et de sa maison mère, Facebook. Selon ce rapport, que l’on connaît désormais sous le nom de « Projet Voldemort », la firme de Mark Zuckerberg tenterait de contrer la montée en puissance du réseau social au fantôme en transgressant les règles.

Une histoire qui remonte à 2013

Ce n’est pas la première fois que Snapchat et Facebook se retrouvent à la une des actualités. En effet, en 2013, Snapchat a refusé d’être racheté par Mark Zuckerberg qui proposait, à l’époque, trois milliards de dollars. Un même contrat a été proposé à Foursquare. À partir de ces refus, la firme a décidé de développer des fonctionnalités similaires à Snapchat et Foursquare sur ses réseaux sociaux. Grâce à cela, la maison mère d’Instagram pense pouvoir faire de l’ombre à ses concurrents, sauf que la firme ne s’arrête pas là. Pour preuve, Snapchat a réussi à accumuler des documents à l’encontre d’Instagram et Facebook pour mettre à la lumière leurs agissements anticoncurrentiels.

Des menaces et des bannissements

On apprend donc que Facebook aurait essayé d’effacer de son application Instagram toutes les références à Snapchat. Dans les nombreux documents partagés par ce média, Instagram aurait, par exemple, fait pression sur quelques utilisateurs (influenceurs) pour qu’ils suppriment les mentions à leur profil Snapchat dans leur bio. En contrepartie, Instagram s’engage à garder le « statut vérifié » de ces influenceurs et autres personnalités célèbres. Or, ce badge d’authentification est d’une importance capitale pour les influenceurs. D’ailleurs, on se concentrant sur les conditions d’utilisation, on peut voir qu’il est formellement interdit d’utiliser des liens vers les profils Snapchat sur Instagram. Le réseau social a également filtré et bloqué automatiquement toutes les recherches et les mises en avant liées à Snapchat. C’est le cas, par exemple, des vidéos qui utilisent les filtres du réseau social ou encore les contenus avec le hashtag #snCinClin.

Est-ce que ce boycott restera sans suite ? À en croire les lois en vigueur aux États-Unis, cela pourrait coûter 10 % du chiffre d’affaires de Facebook et Instagram. Une affaire à suivre de près, donc!