Google Stadia : date de lancement et nouveaux détails 

Voilà enfin la date qu’on attendait avec impatience!

Il y a quelques mois, Google annonçait sa volonté d’intégrer le marché du jeu vidéo. Ainsi, le géant américain a levé les voiles sur une plateforme de Cloud Gaming : Google Stadia. Au début du mois de juin dernier, nous vous avons parlé des nombreuses formules d’abonnement, les jeux compatibles, ainsi que les plateformes qui pourront en profiter. Et si on savait déjà que Stadia sortirait en novembre 2019, Google n’avait pas encore précisé une date exacte pour la première mise en service. Désormais, c’est chose faite !

La sortie prévue pour le 19 novembre

C’est durant la conférence Made By Google édition 2019 que le géant américain a enfin donné de plus amples précisions concernant la date de sortie de sa plateforme de jeux vidéo à la demande, Stadia. Après plusieurs mois à cultiver le mystère et à garder le silence, depuis la première annonce en juin, Google a donc finalement rendu les choses plus précises en donnant une date de sortie définitive : le 19 novembre 2019.

Quid du prix ?

Le lancement de la plateforme de jeux vidéo de Google se fera en deux temps. Lors de la sortie officielle en 2019, Google lancera son offre premium : Stadia Pro. Grâce à cet abonnement de 9.99 euros par mois, l’utilisateur aura accès à un catalogue de jeux gratuits en streaming de qualité jusqu’à 4K HDR 60 images par seconde. À partir de cet abonnement, l’utilisateur pourra également profiter d’une réduction sur le prix de certains jeux. C’est en 2020 que sera lancée l’offre Stadia de Base. Cette dernière permettra aux utilisateurs d’accéder à la plateforme gratuitement, mais à une condition : il devra avoir un appareil compatible avec le navigateur Chrome ou se connecter par le biais de Chromecast. Afin de profiter des jeux en cloudgaming, il faudra, par la suite, acheter les jeux à l’acte.

Disponible en France ?

Bonne nouvelle pour les joueurs français : la plateforme sera disponible en France dès son lancement officiel au mois de novembre prochain.

Il ne reste donc plus qu’à compter les jours pour voir ce que Google Stadia vaut vraiment.