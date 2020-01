Présentation de Samsung SSD T5, un excellent disque haut de gamme

Le disque interne des ordinateurs est une composante essentielle sans laquelle ces équipements ne pourraient tout simplement pas fonctionner. Stockant les systèmes d’exploitation, les applications utilisées au quotidien ou encore les fichiers des utilisateurs, il est indéniablement une composante clé. Il existe sur le marché différentes formes de disque dur, réparties sur les divers segments. Nous vous présentons ici un disque haut de gamme, le Samsung SSD T5.

Prix et apparence du Samsung SSD T5

Les disques SSD dominent de plus en plus les HDD ou disques durs sur le marché des disques de stockage et deviennent une véritable tendance technologique. Vendu à plus de 300 euros, le disque T5 de la marque Samsung est destiné aux utilisateurs qui en ont vraiment les moyens. Cependant, même s’il s’agit d’un modèle assez cher, cela peut se comprendre par ses performances spectaculaires et les technologies dont il est doté.

Et pourtant ! En le voyant, on pourrait penser qu’il ne s’agit que d’un disque standard et que la marque a affiché un prix exagéré. Proposé en mini format, il mesure juste 7,4 x 5,7 X 1 cm pour un poids de 51 g. Cette taille mini associée à un revêtement en métal brossé le transforme en un gadget idéal à transporter dans une poche ou au fond d’un sac. Ne vous inquiétez pas pour sa solidité, il est capable de résister à une chute jusqu’à 2 mètres de hauteur. Il est proposé en 2 couleurs qui varient selon la taille de mémoire choisie.

Performances du disque SSD de Samsung

En termes de connectique, le modèle embarque un branchement USB-C. Cependant, si vous possédez un ordinateur qui ne dispose pas encore de cette technologie, la marque offre un adaptateur classique 3.0. Ce qui le rend différent de tous les meilleurs modèles proposés jusque-là est le fait qu’il propose une nouvelle génération de mémoire. De fait, la marque propose avec le T5 le premier disque utilisant la mémoire TLC 3D V-NAND de la 4e génération. En d’autres termes, cette génération permet d’empiler 64 couches de cellules.

Le disque permet d’obtenir des vitesses de lecture allant jusqu’à 540 Mo/s et des vitesses d’écriture de 515 Mo/s. Le port USB 3.1 du modèle prend en charge les vitesses de copie allant jusqu’à 10 Go/s. de plus, il sécurise vos données grâce au dispositif de cryptage AES 256 bits. Par ailleurs, c’est un disque vraiment silencieux, car il s’agit d’un modèle SSD. Il est formaté avec le système de fichiers exFAT qui est compatible à la fois à Mac et Windows, mais les détenteurs d’ordinateurs Windows ont la possibilité de le reformater en NFTS pour bénéficier de plus grandes performances. Si vous avez les moyens, le 5T de Samsung ne vous décevra certainement pas.

Points forts / Points faibles du Samsung SSD T5

On aime :

Compact et pratique;

Disque SSD silencieux;

Très rapide.

On aime moins :