Superhéros et voyages dans le temps: 6 jeux à surveiller en septembre !

Sentez-vous les parfums de l’automne ? Bien que l’été 2020 ne soit pas encore terminé, la saison automnale commence déjà à se pointer le bout du nez. Or, qui dit automne dit aussi températures plus fraîches et nouveaux jeux à découvrir sous une couverte bien chaude. Ainsi, au cours des prochaines semaines, vous aurez quelques nouveaux titres à vous mettre sous la main, que vous soyez en quête d’un royaume à construire, de superhéros à incarner, d’un dangereux voyage dans le monde du crime organisé ou d’une escapade dans d’excellents titres du passé !

Crusader Kings III

Date de sortie: 1er septembre 2020

Sur: PC

Fans de jeux de stratégie, préparez-vous à ressortir boucliers et épées afin de vous lancer dans un tout nouveau chapitre de l’excellente série Crusader Kings ! En contrôlant un empire, un royaume, un duché ou un comté, vous devrez assurer la survie de votre dynastie et étendre votre pouvoir à travers une multitude de pays.

Déjà, les premières critiques sont unanimes: Crusader Kings III est un splendide jeu de stratégie pour ceux aimant la profondeur de ce genre !

Marvel’s Avengers

Date de sortie: 4 septembre 2020

Sur: Xbox One, PlayStation 4, PC, Google Stadia

Détestée par certains, adorée par d’autres, la bêta de Marvel’s Avengers n’a pas fait l’unanimité au cours des dernières semaines. En fait, ceux n’ayant pas aimé s’attendaient à retrouver un jeu d’action et d’aventure avec de bonnes mécaniques de combat plutôt qu’un jeu de bastion axé sur la récolte de loot.

Quoi qu’il en soit, même si on le qualifie de jeu d’action à la troisième personne avec une touche de Destiny, il serait surprenant que Marvel’s Avengers soit un échec. En plus du nom, ce style de jeu est attirant puisqu’il représente un véritable défouloir avec, en plus, la dépendance de la récolte de loot. Même si des ajustements sont à prévoir, nul doute que bien des amateurs de Marvel plongeront dans cette aventure originale !

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Date de sortie: 4 septembre 2020

Sur: Xbox One, PlayStation 4, PC

Même s’il fera appel à la nostalgie des fans de la première heure, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 promet d’être alléchant. Comme son titre l’indique, cette compilation réunira des remastérisions des deux premiers jeux de la franchise. En outre, vous y retrouverez un rendu visuel mis au goût du jour ainsi que des mécaniques plus intuitives et précises, question de pouvoir réaliser une multitude de combos et de compléter une panoplie d’objectifs comme à l’époque.

Si on se fie au démo qui fut lancé il y a quelques semaines, le studio Vicarious Visions a fait un excellent travail afin de nous faire renouer avec cette série et, surtout, oublier les derniers volets qui l’ont plongée dans la médiocrité !

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Date de sortie: 8 septembre 2020

Sur: Xbox One, PlayStation 4, PC

Lorsque j’ai appris la fermeture du studio 38 Studios, mon coeur a saigné. Le sort réservé à ce développeur fut, selon moi, injuste puisque son seul jeu aurait mérité beaucoup plus de succès. En effet, Kingdoms of Amalur: Reckoning était un excellent jeu de rôle qui comportait un nombre ahurissant de quêtes à compléter.

C’est pourquoi j’ai si hâte de mettre la main sur cette nouvelle version du jeu qui, selon son succès, permettra peut-être à THQ Nordic de financer une suite. En plus du contenu phénoménal du jeu d’antan ainsi que de ses extensions, vous y retrouverez une nouvelle couche visuelle ainsi que des contrôles reflétant les jeux de rôle et d’action d’aujourd’hui.

Serious Sam 4

Date de sortie: 24 septembre 2020

Sur: PC, Google Stadia

Le mois dernier, je vous mentionnais qu’il était fort possible qu’en raison des maigres détails dont nous disposions à son sujet, le jeu Serious Sam 4 soit repoussé. Mes soupçons furent confirmés, mais nous n’aurons pas à attendre bien longtemps puisque le quatrième Serious Sam débarquera vers la fin du mois !

Serious Sam 4 reprendra le même style que ses prédécesseurs. Ainsi, ce sera un véritable carnage qui sera mis de l’avant alors que vous tenterez de repousser des hordes d’extra-terrestres avec votre arsenal d’armes complètement dément ! À cet effet, les développeurs promettent que le nombre d’ennemis présents sur un champ de bataille sera exponentiel comparativement aux volets antérieurs.

Un mode multijoueur coopératif supportant quatre joueurs sera aussi proposé afin que vous puissiez répandre du sang et des boyaux entre amis.

Mafia: Definitive Edition

Date de sortie: 25 septembre 2020

Sur: Xbox One, PlayStation 4, PC

Contrairement à bien d’autres remastérisions, Mafia: Definitive Edition ne sera pas qu’un port plus joli d’un jeu d’époque. En fait, il s’agira d’une refonte complète du jeu de 2002. Certes, les arcs narratifs ainsi que les missions originales seront conservés, mais pour le reste, tout le jeu a été refait de A à Z.

Mafia vous plongera dans la peau de Tommy Angelo alors que vous tenterez de protéger votre famille des griffes du crime organisé. Ainsi, bien que vous aurez les deux pieds dans le monde de la mafia, vous collaborerez aussi avec les forces de l’ordre afin de déstabiliser vos ennemis.

Très prometteuse, cette version étendue du jeu du début des années 2000 offrira notamment de nouvelles intrigues, une musique originale, de nouveaux contrôles et la possibilité de conduire des motos.