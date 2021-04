Trouver le meilleur prix pour votre forfait mobile et Internet

Trouver un forfait de téléphone et d’Internet pas cher, mais performant, ce n’est pas aussi facile que ça en a l’air. Effectivement, les prix de forfaits mobiles et d’Internet canadiens sont dans les plus hauts au monde. En moyenne, un ménage canadien paie plus de 230$ pour ses services de communications.

Heureusement, la startup québécoise PlanHub, qui était à l’émission Dans l’oeil du Dragon et La Facture récemment, a mis sur pieds un outil pour vous faire économiser. Leur comparateur de forfaits permet de trouver les meilleurs plans au plus bas prix. Que vous cherchiez un forfait de données cellulaires illimitées abordable ou un forfait Internet plus rapide pour accommoder vos nouvelles habitudes de télétravail, PlanHub a la solution pour vous !

Commencez à économiser dès aujourd’hui

La plateforme de PlanHub est constamment mise à jour et accumule une foule de données sur presque tous les forfaits de téléphone cellulaire et d’Internet au Canada. Puisque les prix des services de télécommunications canadiens sont dans les plus hauts au monde, PlanHub a comme mission d’aider les consommateurs canadiens à épargner. Et ça marche ! En moyenne, les consommateurs peuvent économiser jusqu’à 15% sur le prix de leur forfait.

Trouvez le meilleur forfait mobile

Pour trouver un forfait mobile moins cher, mais qui convient quand même à vos besoins, allez sur le site de PlanHub.ca. En un clic, vous trouverez une liste des meilleurs forfaits pour vous. Il suffit d’entrer le nombre de minutes d’appel et la quantité de données cellulaire dont vous avez besoin. Si vous avez déjà votre propre téléphone, vous pouvez même trouver les meilleurs forfaits de type « apportez votre appareil ». Dans la liste de forfaits qui s’affiche, vous trouverez aussi des informations supplémentaires sur chaque fournisseur, les avis d’utilisateurs et le coût total de chaque forfait.

Trouvez le meilleur forfait Internet

Il y a plusieurs bonnes raisons de vouloir changer de forfait Internet. Vous avez besoin d’une connexion plus rapide ? Vous déménagez ? Vous payez trop cher depuis trop longtemps ? Heureusement, PlanHub offre aussi un comparateur de forfait Internet. Tous les fournisseurs d’Internet au Québec et au Canada y sont listés : Bell, Vidéotron, Ebox, Telus, Xplornet, B2B2C, TekSavvy, Fizz, Virgin Mobile, Distributel, et bien plus. Il suffit de remplir le formulaire avec votre code postal, la vitesse de téléchargement souhaitée et le nombre de données souhaitées. En quelques secondes, vous aurez accès à une liste personnalisée de tous les forfaits Internet de votre région au prix le plus bas.

Comparez le prix de votre forfait Internet

Que ce soit pour regarder des séries sur Netflix, jouer à des jeux vidéos en ligne ou faire des appels sur Zoom, Internet est un service vital pour la plupart d’entre nous.

Mais tenez-vous pour acquis votre forfait et le prix que vous payez chaque mois ? C’est ce que l’outil de test de prix de PlanHub vous dira. Vous pouvez vérifier si le prix que vous payez est compétitif selon la vitesse de votre connexion. En un clic, l’outil exécute un test de vitesse et compare le prix de votre forfait avec celui des fournisseurs de votre région. Ça prend moins d’une minute, et l’outil vous suggérera des forfaits moins chers qui conviennent à vos besoins. Pratique !

À vous de jouer !

Grâce à ces outils, vous devriez être en mesure d’économiser sur vos factures de services mobiles et d’Internet. Bientôt, PlanHub lancera même un nouvel outil pour comparer les forfaits de télévision; télévision classique, TV IP, chaînes de sports et chaînes premium, tout les forfaits y seront, et tous les fournisseurs aussi. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous ici pour être averti lorsqu’il sera disponible.