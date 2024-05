Dragon Ball Sparking Zero : Un nouveau trailer mais pas de date de sortie

La dernière bande annonce de Dragon Ball Sparking Zero, intitulée “Maîtres et apprentis”, vient enflammer la toile. Offrant un aperçu enivrant du roster du jeu, elle suscite une attente frénétique parmi les fans.

À mesure que Dragon Ball Sparking Zero se dévoile, l’excitation monte en flèche. Chaque image, chaque bande annonce permet de contempler le travail acharné réalisé au fil des années pour une série qui occupe une place très spéciale dans le cœur des aficionados. Surnommé également Budokai Tenkaichi 4, ce jeu est attendu avec impatience depuis pas moins de 17 ans. Malgré l’arrivée de FighterZ, l’expérience n’est pas tout à fait la même. Sparking Zero se veut bien plus arcade et accessible, rappelant ainsi la grande époque de ses prédécesseurs.

Le trailer “Maîtres et apprentis” de Dragon Ball Sparking Zero offre un aperçu alléchant du roster du jeu. Avec plus de 160 personnages annoncés, la diversité promet d’être au rendez-vous. Récemment dévoilés en images, nous avons pu apprécier Trunks du futur dans sa tenue caractéristique, accompagné de son épée, ainsi que Videl et le redoutable Beerus. Auparavant, Bandai Namco avait déjà révélé la présence de personnages emblématiques tels que Tortue Géniale, Piccolo, Yamcha, Krillin, Gohan enfant et Gohan du futur.

Dans cette nouvelle bande annonce, Dragon Ball Sparking Zero nous présente un affrontement entre les “Maîtres” et les “Apprentis”. Et quoi de plus emblématique que le mythique entraînement entre Piccolo et Gohan ? Après un duel visant à libérer la pleine puissance du fils de Goku, le trailer nous offre d’autres duos, voire trios, emblématiques.

Nous découvrons ainsi Krillin aux côtés de Yamcha et Maître Roshi, Videl associée à Gohan adulte, ou encore Beerus accompagné de son fidèle serviteur Whis. Mais le moment fort est réservé à la fin, avec Mirai Gohan affrontant les responsables de la perte de son bras, C17 et C18. Trunks du futur ne manque pas non plus à l’appel.

Cependant, malgré cette effervescence, une ombre plane : la date de sortie de Dragon Ball Sparking Zero reste un mystère, laissant les fans sur leur faim.

En attendant de plus amples informations, les fans continueront de scruter l’horizon, dans l’espoir de découvrir bientôt la date de sortie tant attendue de ce jeu qui s’annonce d’ores et déjà épique.