Un projet de Sony concernant une nouvelle PSP?

La PSP, a marqué l’histoire du jeu vidéo portable avec sa sortie en 2004. Avec son écran LCD lumineux, ses capacités multimédia et une bonne bibliothèque de jeux, celle-ci avait conquit le cœur des joueurs. Des joueurs qui d’ailleurs sont orphelins d’une vraie console portable Sony depuis l’arrêt de sa distribution en 2014.

Un vrai vide sur le marché des consoles portables pour PlayStation. Cependant, un retour pourrait être envisagé, d’après des rumeurs qui nous viennent d’un journaliste russe.

En effet, Anton Logvinov a fait vibrer la communauté PlayStation sur Telegram en affirmant que Sony travaillait sur une nouvelle console portable baptisée “PlayStation Plus Portable”.

Selon ses sources, cette console aurait pour objectif pourrait faire fonctionner des jeux PS4 et se concentrerai sur des titres déjà disponibles sur PC tel que Final Fantasy VII Remake pour ne citer que lui. S’il garantit qu’il est en mesure de confirmer que Sony travaille activement sur un tel projet, il ajoute que les distributeurs et commerçants sont actuellement sceptiques quant à l’existence un tel produit.

Si bien évidemment la rumeur a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, il convient de toujours rester prudent tandis que des joueurs se montrent sceptiques concernant le catalogue que pourrait offrir cet éventuelle nouvelle PSP. En effet, celui-ci serait très limité à la vue des jeux PS4 qui ont bénéficié d’une version PC.

Il convient au final de prendre tout ceci avec des pincettes même si on est en droit de penser qu’une console portable ne serait pas un projet totalement fou de la part de Sony. Un marché dont il est absent depuis longtemps et que le PlayStation Portal n’a pas pu jouer ce rôle puisque celui-ci est plus un lecteur à distance qu’une vraie console portable.