Très bon lancement pour Ghost of Tsushima sur Steam

Ghost of Tsushima a connu un très bon lancement sur Steam en atteignant un pic de 57 934 joueurs simultanés le jour de sa sortie ce 16 mai. En effet, malgré plusieurs polémiques ainsi que des problèmes techniques, le jeu a réussi à se positionner comme le quatrième plus grand lancement de PC pour Sony, juste derrière des titres comme Helldivers 2, God of War ou encore Marvel’s Spider-Man Remastered.

Ghost of Tsushima a cependant souffert de plusieurs polémiques dont une relative à l’exigence d’un compte PSN pour le mode coopératif. Une obligation qui a posé des problèmes d’accessibilité car tous les joueurs n’ont pas un compte PSN ou ne souhaitent tout simplement pas en avoir un. Pire encore, plus de 150 pays n’ont pas accès au PSN et ont vu le jeu être retiré de leur store Steam. La page du jeu n’existe d’ailleurs plus dans ces pays.

Le PSN, une balle dans le pied de Sony sur Steam

Les joueurs de ces pays ont bien évidemment eu droit à des remboursements sans pour autant dissiper leur déception de ne pas pouvoir jouer au jeu. D’ailleurs Playstation s’est mis une balle dans pied suite à cette décision étant donné que le jeu a été piraté et est disponible sur plusieurs sites de téléchargements illégaux.

Playstation devra donc rapidement trouver une solution concernant les pays n’ayant pas accès au PSN si elle compte remettre en place cette obligation pour de futurs jeux, faute de quoi, les pertes financières pourraient augmenter mais surtout laisser place à des pirates offrant leur jeu gratuitement.

À noter également que des joueurs ont signalé des problèmes techniques sur le jeu et notamment sur le mode en ligne puisque ces derniers affirment avoir eu plusieurs soucis pour se connecter. Pour le moment, aucune réaction de la part de Playstation mais une réaction est grandement attendue par les joueurs.