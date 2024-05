Call of Duty Black Ops 6 sur le Xbox Game Pass à sa sortie ?

Et si Call of Duty Black Ops 6 arrivait sur le Xbox Game Pass à sa sortie? C’est ce qu’avance aujourd’hui un rapport du Wall Street Journal qui affirme que Microsoft en ferait l’annonce lors du Xbox Games Showcase le 9 juin prochain.

Le média indique :« Microsoft envisage un bouleversement majeur de sa stratégie de vente de jeux vidéo en lançant l’installation à venir de Call of Duty sur son service d’abonnement au lieu de l’approche lucrative de longue date consistant à le vendre uniquement à la carte ».

Une décision évidente?

Ce rapport fait ainsi écho à la dernière sortie médiatique de la Présidente de Xbox, Sarah Bond. Cette dernière avait fait ainsi part du souhait de l’entreprise de voir les jeux développés en interne ainsi que ceux d’Activision dont la franchise Call of Duty d’intégrer le Xbox Game Pass à leurs sorties. Avec la fermeture de 4 studios et de nombreux licenciements dans les derniers mois, Xbox souhaite repasser dans le vert sur le plan financier le plus rapidement possible.

Il semble bien évidemment clair que cette décision d’intégrer Call of Duty Black Ops 6 au Xbox Game Pass s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise qui souhaite agrandir le nombre de joueurs inscrits à leur service. Cependant cette décision pourrait faire une victime collatérale à savoir Playstation qui pourrait voir les ventes du jeu baisser sur sa plateforme au profit de Xbox.

Cependant, à toute décision il y’a le revers de la médaille. En effet, si Xbox pourrait voir les abonnements à son service considérablement augmenter mais qu’en sera t’il sur les bénéfices sur le court terme? En effet, un abonnement est loin de valoir la vente d’un jeu à plus de 80$.

Le prochain Xbox Games Show nous permettra sans aucun doute d’y voir un peu plus clair concernant toute la franchise Call of Duty au globlal qui pourrait intégrer le service de l’entreprise.