Un jeu Horizon Forbidden West mais en LEGO en développement

D’après les rumeurs, LEGO Horizon Adventures serait en développement. Un jeu issu d’un partenariat entre LEGO et la franchise de jeux vidéo Horizon. Une version LEGO de Horizon Forbidden West avec des graphismes dits « réalistes ».

Selon les informations d’IGN et Insider Gaming, Sony et LEGO travailleraient ensemble sur ce nouveau jeu vidéo pour PlayStation. IGN média va encore plus loin en déclarant qu’une déclaration officielle serait à venir.

On qualifie le jeu de « principalement Horizon Forbidden West mais en LEGO », et il serait équipé de graphismes « réalistes ». Aucune information n’a cependant été filtrée quant au nom du studio responsable du développement du jeu, ni les plateformes sur lesquelles il sera accessible.

Enfin, il semblerait qu’une bande-annonce du projet soit terminée et pourrait donc être présentée lors du prochain Playstation Showcase, dont nous attendons toujours des nouvelles malgré des rumeurs selon lesquelles il se tiendra en mai. Il est possible que la Summer Game Fest soit un autre événement qui pourrait permettre une annonce officielle du jeu.