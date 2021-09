Sonic, Wario et le diable en personne: 11 jeux vidéo à surveiller en septembre !

Difficile d’y croire, mais l’été 2021 tire déjà à sa fin ! Question de nous préparer pour les températures plus froides qui nous garderont à l’intérieur, le mois de septembre nous réserve de belles sorties du côté du jeu vidéo. Au menu: le retour de certaines icônes et le lancement d’un jeu d’Arkane Studios attendu depuis très longtemps !

Sonic Colors: Ultimate

Date de sortie: 7 septembre 2021

Sur: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

L’un des volets 3D les plus appréciés de la franchise Sonic the Hedgehog reviendra en force dans une édition peaufinée. En effet, Sonic Colors: Ultimate proposera notamment un visuel rehaussé par rapport au volet original. De plus, vous pourrez modifier l’apparence de Sonic par l’entremise de nouveaux objets cosmétiques, dont certains tirés du film Sonic the Hedgehog. Un nouveau mode Rival Rush vous donnera aussi l’occasion de disputer des courses contre le cruel Metal Sonic.

Life is Strange: True Colors

Date de sortie: 10 septembre 2021

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia

Contrairement aux précédents volets de la franchise Life is Strange, Life is Strange: True Colors sera proposé en entier plutôt qu’en épisodes. Reprenant un style similaire à ses prédécesseurs, cette aventure vous plongera dans la peau d’Alex Chen, une jeune femme ayant la faculté de voir les émotions d’autrui sous la forme d’auras colorées. Alex devra utiliser ses pouvoirs afin d’élucider la mort de son frère, décédé de façon aussi tragique qu’inexplicable dans un accident.

Tales of Arise

Date de sortie: 10 septembre 2021

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, PC

Nouvel opus de la populaire franchise Tales of de Bandai Namco, Tales of Arise prendra place dans deux univers, à savoir celui du monde médiéval de Dahna et celui du monde technologique de Rena. Vous y prendrez le contrôle de deux personnages issus de ces univers dont les valeurs sont totalement opposées. Au cours de votre périple, vous devrez disputer des combats frénétiques dont les mécaniques ont été inspirées par celles de l’excellent Tales of Graces.

WarioWare: Get It Together!

Date de sortie: 10 septembre 2021

Sur: Nintendo Switch

Quel bonheur de revoir l’univers déjanté de WarioWare ! Tout comme ses prédécesseurs, ce nouvel opus vous permettra de jouer à 200 microjeux d’à peine quelques secondes chacun. Or, cette fois, vous pourrez incarner plusieurs personnages de la franchise afin de tirer profit de leurs habiletés pour vaincre les microjeux. Mieux encore, le jeu mettra de l’avant un mode coopératif qui vous donnera l’occasion de générer encore plus de chaos avec l’aide d’un ami !

Deathloop

Date de sortie: 14 septembre 2021

Sur: PlayStation 5, PC

Annoncé depuis un bon moment déjà, Deathloop fait partie des jeux de Bethesda qui furent dévoilés avant que la compagnie ne soit achetée par Microsoft. C’est pourquoi, du côté des consoles, nous le retrouverons en exclusivité sur PlayStation 5 pendant un certain temps puisqu’à l’origine, le jeu avait été pensé pour la console de Sony.

Dernier-né du prolifique studio Arkane Studios, Deathloop suivra les aventures de Colt, un assassin coincé dans une boucle temporelle sur l’île de Blackreef. Pour s’en sortir, ce tueur doit assassiner huit cibles. Or, à la fin de chaque journée, son périple redémarre. Colt devra ainsi recommencer ses assassinats en conservant les connaissances ainsi que les habiletés acquises afin de progresser un peu plus à chaque tentative.

Aragami 2

Date de sortie: 17 septembre 2021

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, PC

La suite du succès surprise Aragami promet que nous y prendrons le contrôle du ninja Kurai. L’un des derniers survivants du clan Aragami, le ninja devra combattre l’empire Akatsuchi tout en trouvant un remède à la malédiction affligeant ses alliés. Or, autant le jeu mettra l’emphase sur la furtivité, autant il vous récompensera si vous prenez des risques en disputant des combats corsés. Le choix vous appartiendra donc à travers la campagne qui pourra se jouer en solo ou en coopération.

À noter que le jeu sera offert aux membres Xbox Game Pass dès sa sortie !

Kena: Bridge of Spirits

Date de sortie: 21 septembre 2021

Sur: PlayStation 5, PlayStation 4, PC

Jeu indépendant ayant suscité énormément d’engouement depuis son dévoilement, Kena: Bridge of Spirits pourrait remporter de nombreux prix s’il répond aux attentes élevées formulées à son endroit.

Le jeu vous permettra de prendre le contrôle de Kena, une jeune fille ayant des pouvoirs lui permettant d’aider les âmes à traverser vers l’au-delà. En plus de pouvoir explorer ses environnements comme dans tout bon jeu de plateformes 3D, cette aventure vous liera à de petites créatures qui vous aideront à accomplir une multitude de tâches. Attendez-vous donc à retrouver une petite touche de Pikmin alors que vous aiderez toutes ces âmes à trouver le repos éternel !

Diablo 2: Resurrected

Date de sortie: 23 septembre 2021

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Difficile de dire si Diablo 2: Resurrected sera un succès. Il y a quelques mois, la question ne se serait même pas posée. Or, avec le scandale frappant Activision-Blizzard au sujet de graves allégations de harcèlement, racisme et climat de travail toxique endurés par des employés depuis fort longtemps, il faudra voir si les joueurs tiendront compte de ces informations et s’ils décideront ou non de boycotter le jeu.

Ceci dit, considérant le succès de la bêta lancée il y a quelques semaines, il y a fort à parier que cette remastérisation de Diablo 2 sera excessivement populaire. Sans surprise, sa principale nouveauté sera une refonte de son ambiance visuelle.

Du reste, le jeu demeurera similaire à l’excellent Diablo 2 si ce n’est que vous y retrouverez, entre autres, un nouveau coffre afin de partager du butin entre vos personnages. Par ailleurs, le jeu roulera sur la mise à jour 1.14D de Diablo 2 et, si vous possédez toujours une sauvegarde du jeu original sur PC, vous pourrez l’importer afin de poursuivre votre avancée dans cette nouvelle édition !

Death Stranding Director’s Cut

Date de sortie: 24 septembre 2021

Sur: PlayStation 5

J’ai adoré Death Stranding lorsqu’il fut lancé en 2019, mais je sais que ce n’est pas le cas de tous. En fait, malgré le succès qu’il a remporté, le jeu d’Hideo Kojima n’a pas fait l’unanimité. Alors que certains, comme moi, l’ont trouvé captivant, d’autres n’ont simplement pas vu en quoi ce jeu ressemblant bien souvent à un simulateur de marche est intéressant.

Qu’à cela ne tienne, nous aurons bientôt droit à une édition bonifiée de cette aventure. En effet, non seulement l’ambiance visuelle sera-t-elle rehaussée afin de tirer profit des capacités de la PlayStation 5, mais vous y retrouverez aussi du nouveau contenu sous la forme de nouvelles quêtes, histoires et pièces d’équipement. De plus, vous pourrez y refaire des combats contre des boss et même rouler à toute vitesse sur une piste de course qui n’était pas présente dans l’édition de 2019.

Lost Judgment

Date de sortie: 24 septembre 2021

Sur: PlayStation 5, PlayStation 4, PC

Le dérivé de la franchise Yakuza aura droit à un second chapitre, et il se pourrait bien que ce soit le dernier. En effet, un conflit entre SEGA et la firme représentant l’acteur incarnant le personnage principal de la série Judgment pourrait signer la mort prématurée de cette dernière.

À défaut d’être pessimistes, les amateurs de l’excellent Judgment pourront reprendre le contrôle du détective privé Takayuki Yagami alors que ce dernier se plongera dans une enquête concernant un homme accusé de harcèlement sexuel et de meurtre.

En plus d’utiliser des moyens peu orthodoxes pour élucider les mystères de votre dossier, vous compterez sur l’appui d’un chien pour faire apparaître des éléments de preuve. Qui plus est, vous pourrez visiter les villes de Kamurocho et Isezaki Ijincho afin de jouer à des jeux d’arcade classiques et aider des personnages secondaires dans leurs histoires personnelles.

New World

Date de sortie: 28 septembre 2021

Sur: PC

Repoussé à quelques reprises, le jeu de rôle massivement multijoueur New World pourrait être le premier grand succès tant attendu par Amazon Games. En effet, jusqu’à présent, la compagnie n’a pas eu la main heureuse dans l’édition de jeux vidéo.

New World prendra place sur l’île fictive d’Aeternum, que vous devrez explorer et coloniser. Pour ce faire, vous devrez joindre les rangs de l’une des trois factions et vous allier à d’autres joueurs afin de récolter des ressources, compléter des quêtes, conquérir des villages et combattre tout joueur ou monstre qui se dressera sur votre route.

Malgré un certain scepticisme nourri par les nombreux retards dont le jeu fut victime, les rétroactions générées par la phase bêta débutée en juillet dernier semblent indiquer que nous aurons un bon jeu à nous mettre entre les mains à la fin du mois !