Test du jeu Psychonauts 2: Une aventure cérébrale avec beaucoup de coeur

Je me rappelle encore de l’époque lors de laquelle j’ai pu tester le premier Psychonauts. Malgré son échec commercial, ce jeu de plateformes 3D m’avait charmé en raison de sa créativité. Je fus donc parmi les plus heureux d’apprendre que, seize ans plus tard, nous pourrions renouer avec le monde du petit surdoué Raz dans une suite en bonne et due forme dont l’attente en aura valu la peine !

Disponible sur: Xbox Series S/X, Xbox One, PlayStation 4, PC, MacOS

Jeu offert aux membres Xbox Game Pass

À la recherche d’un kidnappeur dans une mer d’humour

Psychonauts 2 prend place quelques jours à peine après les événements de son prédécesseur. Raz a officiellement joint les rangs des Psychonauts, ces êtres capables de matérialiser leurs pensées en une panoplie de pouvoirs psychiques. Or, alors que les Psychonauts tentent d’élucider qui a bien pu participer à l’enlèvement de leur grand chef, Raz devra aussi affronter l’un de ses plus grands défis: aider ses comparses en étant relégué au simple rang de stagiaire !

Malgré ce scénario en apparence léger, Psychonauts 2 est une aventure dont la trame narrative nous happe très rapidement. En raison de son humour et d’un éventail de personnages tous plus éclatés les uns que les autres , le jeu parvient à nous faire rire alors qu’on accompagne les Psychonauts dans une quête aussi absurde que périlleuse. Plus d’une fois ai-je poussé des rires bien francs alors qu’une blague inattendue venait conclure un chapitre de la nouvelle saga de Raz.

L’ambiance du jeu risque aussi de vous interpeller, spécialement si vous êtes un fan du premier opus. On délaisse le camp de Raz pour se transporter dans le quartier général des Psychonauts qui, lui-même, vous donnera accès à des environnements bien plus imposants que ceux du premier jeu. À certains moments, on croirait plonger dans un film de Tim Burton tant la distribution des personnages et les environnements éclatés nous rappellent certains des meilleurs films du réalisateur. Personnellement, l’étrangeté de l’ensemble mélangée à l’humour désopilant de chaque situation m’a totalement conquis !

Plongez dans une magnifique aventure à la fois réelle et psychique

À l’instar de son prédécesseur, Psychonauts 2 demeure un jeu de plateformes axé sur l’action. Vous explorerez les différents environnements selon deux perspectives, soit celui du monde réel et celui du cerveau de certains personnages.

Dans le monde réel, vous serez amené à explorer ainsi qu’à interagir avec différents acteurs dans le but de faire progresser l’histoire. Tout comme dans le premier Psychonauts, de nombreux objets pourront être récoltés, allant de cristaux appelés Psitanium faisant office de monnaie jusqu’à des cartes et noyaux Psi qui vous permettront d’augmenter le niveau de Raz. Bien que vous pourrez utiliser plusieurs de vos pouvoirs psychiques, certains d’entre eux n’auront aucune utilité puisqu’ils ne seront compatibles qu’au sein des mondes psychiques créés par le cerveau de certains personnages.

D’ailleurs, ce sont ces univers qui font briller Psychonauts 2. Non pas que les niveaux du monde réel soient décevants, mais la créativité des développeurs du studio Double Fine s’apprécie particulièrement dans les tableaux psychiques. Tout comme dans le premier jeu, j’ai été abasourdi par la matérialisation des éléments que l’on peut retrouver soi-même dans sa propre conscience. Par exemple, les doutes, les regrets, le déni et la sécurité tentant de chasser les pensées invasives feront tous office d’ennemis à combattre. Vous aurez aussi l’occasion de débloquer des bagages émotionnels, d’amasser des bribes mnésiques et de trouver des pensées refoulées afin d’en apprendre plus sur certains personnages.

Ainsi, vos voyages au sein des cerveaux ne seront pas qu’exaltants, ils seront également fascinants. Malgré certaines portions plutôt confuses et moins bien réussies, le design global des niveaux est excellent et vous surprendra. Les développeurs de Double Fine ont une imagination débordante et Psychonauts 2 est le projet le démontrant le mieux jusqu’à aujourd’hui !

De nouveaux pouvoirs surprenants et exaltants

Qui dit suite de Psychonauts dit également de nouveaux pouvoirs à utiliser. Si, tout comme plusieurs types d’objets à récolter, certains pouvoirs sont directement repris du premier jeu, de nouvelles capacités sont merveilleusement intégrées à l’aventure afin de soutenir l’originalité insufflée à ce second volet.

Parmi mes coups de coeur, je me dois de mentionner la télékinésie. Cette fois, elle permet de prendre des objets et de frapper avec beaucoup plus d’efficacité certains types d’adversaires. Autrement, la clairvoyance m’a particulièrement fait rire puisqu’elle permet de se connecter au cerveau de n’importe quel personnage et de voir le monde selon sa vision. Non seulement cela vous permettra-t-il de découvrir des secrets, mais vous verrez aussi comment les personnages que vous côtoierez verront Raz. J’ai particulièrement ri lorsque je me suis connecté à des rats, qui voyaient en Raz un monstre sanguinaire prêt à les écraser !

Certains nouveaux pouvoirs psychiques donnent également droit à des casse-tête très originaux. J’ai d’ailleurs eu une préférence pour ceux utilisant la connexion mentale. Cette dernière vous permettra de connecter des idées dans le cerveau de certains personnages afin de modifier leurs pensées. Bien que le tout soit dirigé, vous pourrez entendre des réflexions surprenantes en reliant certaines idées. Qui plus est, en vous connectant à certains points mentaux, vous pourrez accéder à certaines plateformes afin d’obtenir des objets cachés. De ce fait, en débloquant des pouvoirs psychiques, vous serez encouragé à retourner dans des niveaux déjà complétés afin de les terminer à 100%.

À noter que ces pouvoirs pourront désormais s’améliorer avec les rangs que débloquera Raz. Pour ce faire, vous devrez récolter les différents objets du jeu, que ce soit les cartes et noyaux Psi, les bribes mnésiques, les bagages émotionnels ou bien les puissantes pépites de savoir. Même si le tout demeure simple, cela m’a encouragé à vouloir tout récolter afin que Raz puisse atteindre le mythique rang 100 !

Démangeaisons cérébrales

Vous pouvez donc aisément deviner qu’en tant qu’amateur de jeux de plateformes, Psychonauts 2 a répondu à mes attentes. Néanmoins, cela ne veut pas dire que certains irritants n’ont pas assombri mon expérience.

En outre, même si Raz pourra débloquer huit pouvoirs psychiques, vous ne pourrez en équiper que quatre à la fois. Cela veut donc dire que vous retournerez continuellement dans le menu des pouvoirs pour réattribuer ces derniers aux boutons de la manette selon les situations auxquelles vous ferez face. Même s’il suffit d’appuyer sur la flèche haut de la croix directionnelle pour accéder au menu, l’exercice devient lassant au bout d’un moment.

Autrement, le Psitanium est drôlement intégré au sein du jeu. Servant à acheter des objets, améliorations et écussons, vous constaterez que plusieurs de ces derniers coûteront cher par rapport au Psitanium que vous récolterez. Résultat: vous débloquerez certaines améliorations vers la fin du jeu alors qu’ils n’ont qu’une utilité relative à ce moment. En permettant d’accumuler davantage de monnaie tout au long du jeu, cela aurait permis de débloquer plus naturellement les différentes améliorations de Raz au lieu de n’avoir accès à un bon nombre d’entre elles qu’en fin d’aventure.

Devriez-vous y jouer ?

J’ai craint qu’on n’ait jamais droit à Psychonauts 2 en raison des ventes décevantes du premier opus. Or, si cela avait été le cas, nous n’aurions pas pu jouer à un excellent jeu d’action et de plateformes 3D. Malgré certains coins ronds, le dernier-né de Double Fine jouit d’un humour désopilant, d’un design de niveaux aussi créatif que solide et d’une valeur de production qui rendrait jaloux n’importe quel producteur de film d’animation. Ainsi, ce jeu cérébral comblera sans aucun doute votre coeur de joueur au point où, au final, on aurait souhaité que l’aventure se prolonge au-delà de la vingtaine d’heures nécessaires pour le terminer en entier.