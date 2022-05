Google Street View fête ses 15 ans

L’application de cartographie photographique Street View de Google a vu le jour en 2007 et depuis, elle n’a pas cessé de grandir. Probablement que vous avez même croisé plus d’une fois depuis le temps les voitures de Google qui ont une caméra sur leur toit et qui prennent justement les photos qui donnent forme à ce service.

Parlant de photos, d’ailleurs, elles en ont pris, ces petites autos : elles ont parcouru plus de 10 millions de kilomètres pour capter au total plus de 220 milliards d’images. D’ailleurs, Google Canada profite de l’occasion pour partager sa liste des lieux du Québec qui sont le plus visités virtuellement grâce à Street View. Et les résultats sont assez surprenants.

D’abord, le lieu au Québec le plus visité sur Street View est le lac Jacques-Cartier, qui se trouve entre Québec et Saguenay, suivi de l’Aéroport Trudeau à Montréal. La Ronde, aussi à Montréal, ainsi que les chutes Montmorency pas loin de Québec sont aussi parmi les lieux les plus visités sur Street View.

Il y a du nouveau pour les 15 ans de Street View

Pour souligner son 15e anniversaire, Google a annoncé hier quelques nouveautés pour Street View, notamment une nouvelle caméra portative qui permettra de cartographier des lieux autres que les routes, ainsi qu’une nouvelle version d’images à 360 degrés qui s’appellera Street View Studio.

On a l’impression que ce dernier service s’approche quand même d’assez près du métavers puisqu’il permettrait de naviguer la planète de façon virtuelle avec une vue immersive de tous les lieux accessibles via Street View.