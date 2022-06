Test du jeu Nintendo Switch Sports: Des sports pour tous et non pour un

Si le jeu vidéo rime peu avec entraînement, Nintendo y a tout de même trouvé un terrain fertile depuis l’époque de la Wii. En fait, devant la réception fort positive de jeux tels que Wii Sports, Wii Sports Resort, Wii Fit et, plus récemment, Ring Fit Adventure, la firme nipponne y a vu une opportunité de mettre à profit ses gadgets tout en permettant aux joueurs de bouger. Le même principe s’applique à Nintendo Switch Sports, suite spirituelle de Wii Sports qui vous déliera encore les membres à condition d’y jouer à plusieurs.

Disponible sur: Nintendo Switch

Prix: 49,99 + txs (édition numérique), 64,99$ + txs (édition physique)

Une suite logique

Ne pensez pas obtenir une quelconque révolution en mettant vos mains sur Nintendo Switch Sports. À l’instar de ses prédécesseurs, ce jeu se veut être une compilation de sports simplifiés dont l’objectif est d’avoir du plaisir instantané tout en manipulant vos Joy-Con.

Au total, Nintendo Switch Sports regroupe six sports, dont certains sont tirés des précédentes itérations de jeux de sports de Nintendo. Ainsi, vous retrouverez le tennis et le bowling de Wii Sports ainsi que les combats à l’épée de Wii Sports Resort, présentés ici sous la forme du Chambara. Le soccer, le volleyball et le badminton font quant à eux une entrée remarquée dans la grande famille des jeux de sports de Nintendo.

Une offre de départ correcte

Six sports, ce peut paraître peu, mais l’offre de départ est correcte. Bien que vous retournerez inévitablement vers certains sports plutôt que d’autres, prenez pour acquis que vous aurez un plaisir quasi-instantané à parcourir l’offre de départ de Nintendo Switch Sports. Mimant des manipulations réelles, les contrôles sont aussi simples que précis, certains sports comme le volleyball étant d’ailleurs surprenants tant on doit reproduire les mêmes mouvements que sur de vrais terrains de jeux. L’ambiance très colorée captera quant à elle l’oeil de n’importe quelle personne passant devant un téléviseur, qu’il soit amateur de jeux vidéo ou non.

Par ailleurs, Nintendo compte d’ores et déjà ajouter d’autres sports, et ce gratuitement. Comme elle l’a annoncé, le golf s’en vient l’automne prochain et il y a fort à parier que d’autres disciplines viendront garnir l’offre globale de Nintendo Switch Sports. Déjà, on peut anticiper le retour de la boxe et il ne serait pas surprenant que le baseball, voire même le hockey fassent leur apparition au courant de 2023.

La technologie de reconnaissance des mouvements intégrée aux Joy-Con permet à Nintendo de reproduire des mouvements bien plus fidèles à la réalité qu’à l’époque de la Wii. Il n’appartient qu’à la firme de savoir l’exploiter adéquatement dans l’inclusion de futurs sports !

Des sports qui se démarquent plus que d’autres

Comme je le mentionnais, vous risquez de revenir vers certains sports plutôt que d’autres. Certes, chacun des sports de Nintendo Switch Sports procure du plaisir, mais ce dernier est inégal à travers les six disciplines offertes.

Sans réelle surprise, le bowling demeure encore le sport le plus divertissant. Cette fois, non seulement pourrez-vous tenter d’abattre des quilles lors de parties conventionnelles, mais vous pourrez aussi jouer à un mode plus fantaisiste dans lequel l’allée contiendra des obstacles. Vous devrez donc considérer les rampes et autres objets lorsque vous lancerez votre boule, procurant ainsi une dose de défi supplémentaire et encore plus de fous rires en famille !

Puis, viennent le tennis et le badminton. La pertinence des jeux de tennis au sein du jeu vidéo n’est plus à prouver et vous retrouverez un niveau de plaisir encore plus élevé dans Nintendo Switch Sports puisque vos mouvements seront reproduits avec davantage de fidélité. Il est donc beaucoup plus plaisant d’effectuer des mouvements de bras afin d’effectuer différents coups qu’au sein de Wii Sports, où on en venait à simplement bouger son bras assis dans son fauteuil. Le badminton exigera quant à lui davantage de rythme que de vitesse d’exécution et s’avère être un bon complément au tennis sans parvenir à égaler ce dernier.

Le volleyball est quant à lui surprenant en ce sens que vous devrez réellement mimer des positions pour frapper le ballon. Ainsi, vous ne pourrez vous contenter de faire de simples mouvements avec vos Joy-Con puisque vous perdrez de précieux points. En mimant des positions pour effectuer des réceptions, des services ainsi que des smashs, il s’agit probablement du jeu de l’ensemble faisant le plus bouger. Et même si vous ne serez pas obligé de sauter pour exécuter un smash, je vous encourage fortement à jouer debout et non assis sans quoi, vos mains risquent de frapper vos genoux ainsi que le sol !

Le soccer est quant à lui le sport qui risque le plus d’être joué à long terme. La raison est simple: la version de Nintendo Switch Sports fait énormément penser à Rocket League. Grâce à ses parties 2 contre 2 au sein de gymnases fermés, ces dernières sont courtes et permettent de marquer des buts aisément. Qui plus est, on n’a pas à se soucier des règles et le ballon ne sortira jamais des lignes de terrain puisqu’il rebondira sur les murs de l’environnement. Seul bémol à ces parties endiablées: le fameux drift des Joy-Con. Si vos manettes ont ce problème, ça en devient rageant de manquer un but simplement parce que la visée ou notre personnage part dans une direction contraire à celle souhaitée.

Le soccer vient également avec un mini-jeu utilisant la sangle de Ring Fit Adventure. Si vous la possédez ou que vous achetez l’édition physique de Nintendo Switch Sports comprenant ladite sangle, vous pourrez l’accrocher à votre cuisse et y insérer un Joy-Con afin d’effectuer des tirs au but. C’est sans contredis divertissant, mais à court terme. La simplicité ainsi que la répétition de ce mini-jeu font en sorte qu’on se lasse rapidement de simplement marquer des buts contre un gardien qui bloque peu. À considérer entre deux sessions d’un sport, mais pas comme option centrale de Nintendo Switch Sports.

Puis, finalement, vient le Chambara. De tous les sports, il est celui m’ayant le moins marqué. Bien que combattre à l’épée semble accrocheur, j’ai davantage eu l’impression de retrouver le jeu de boxe de Wii Sports ou encore certains mini-jeux de 1, 2 Switch. Les placements de coups et les stratégies n’ont que peu d’importance et jouer avec des épées invisibles finit par être simplement étrange. En bout de ligne, tout comme dans la boxe de Wii Sports, on fait aller ses bras dans tous les sens pour espérer déstabiliser son adversaire. Dommage qu’on n’ait pas peaufiné ce sport et qu’on l’ait inclus au détriment d’autres disciplines qui auraient été potentiellement bien plus intéressantes.

Un jeu avant tout multijoueur

Comme vous avez pu le deviner, Nintendo Switch Sports est un jeu auquel on prend du plaisir à plusieurs plutôt qu’en solo. Seul, malgré la présence de six sports jouables en ligne, vous vous lasserez rapidement.

La raison est fort simple: Nintendo Switch Sports manque de contenu lorsqu’on y joue seul. En outre, il y a très peu d’éléments à débloquer, incluant des options esthétiques en nombre très limité. La personnalisation de notre personnage s’en trouve affectée, tout comme notre intérêt à vouloir continuer à jouer seul aux différents sports. En ligne, même si on récolte des points, le fait que l’on puisse uniquement débloquer des titres de joueur plutôt futiles ne contribue pas à nous accrocher sur une longue période.

Autrement dit, Nintendo Switch Sports est un jeu extrêmement divertissant lorsqu’on y joue à plusieurs. Seul, vous risquez de le laisser de côté assez rapidement et d’y revenir sporadiquement en vous demandant si vous n’auriez pas mieux fait d’attendre d’éventuelles mises à jour qui bonifieront l’ensemble.

Devriez-vous y jouer ?

Si vous aimez jouer en famille ou avec des amis, que ce soit localement ou en ligne, Nintendo Switch Sports est un jeu multijoueur incontournable. Grâce à son ambiance colorée, ses contrôles précis dans la quasi-totalité des sports et sa prise en main facile, c’est le genre de jeu vers lequel vous vous tournerez souvent lorsque vous jouerez à plusieurs. En revanche, les options demeurent limitées, particulièrement en solo.

Nintendo Switch Sports est à considérer, mais peut-être voudrez-vous attendre d’éventuels ajouts afin d’avoir un produit plus complet et, potentiellement, encore plus amusant.