Summer Game Fest Showcase 2022: Tout ce qui a été annoncé dans cette édition un peu plus calme

Comme lors des éditions précédentes, l’édition 2022 du Summer Game Fest nous a permis d’en apprendre un peu plus sur certains jeux connus. Or, quelques nouvelles annonces s’y sont greffées, certaines étant d’ailleurs venues confirmer des rumeurs qui sont devenues de plus en plus persistantes au fil des derniers mois. Voici donc un survol de ce qui fut démontré dans cette édition un peu plus tranquille que celles des dernières années.

Le remake de The Last of Us confirmé

C’était un secret de polichinelle: le jeu The Last of Us aura bel et bien droit à un remake. Ainsi, The Last of Us – Part 1 sera disponible dès le 2 septembre prochain sur PlayStation 5. Une version PC est aussi en chantier et sera lancée ultérieurement.

Parmi les nouveautés de cette édition, on comptera notamment sur: une intelligence artificielle inspirée de celle de The Last of Us – Part 2, un taux de rafraîchissement de 60 images/seconde et de nouvelles options de combat. L’extension Left Behind sera également inclue.

Le mode multijoueur de The Last of Us aura droit à son propre jeu

C’est maintenant confirmé: un jeu inspiré de la portion multijoueur de The Last of Us verra le jour. Alors qu’il devait être un mode pour The Last of Us – Part 2, ce mode est devenu trop gros et ambitieux avec le temps de sorte que Naughty Dog a préféré en faire un produit à part entière.

Selon le studio, ce jeu sera aussi gros que n’importe quel jeu solo qu’il a développé. Il proposera de nouveaux personnages ainsi qu’une histoire indépendante de celle de The Last of Us. Néanmoins, il faudra être patient pour en savoir davantage puisque Naughty Dog ne prévoit pas en révéler davantage avant 2023.

Aliens: Dark Descent annoncé

Un nouveau jeu inspiré de la franchise Aliens verra le jour !

Intitulé Aliens: Dark Descent, ce dernier sera un jeu de tir stratégique dans lequel des bandes de Xenomorphs traqueront des soldats humains. Vous aurez l’occasion de choisir la classe de vos soldats et de les améliorer à l’aide d’expérience et de ressources. De plus, leur mort sera définitive, question d’ajouter un élément de gestion et d’anxiété supplémentaire. Le jeu vous permettra aussi d’améliorer votre base afin de débloquer de nouvelles technologies qui vous seront utiles contre les créatures.

La sortie du jeu est prévue pour 2023 sur PlayStation 4/5, Xbox One/Xbox Series et PC.

Retour dans l’horreur avec Layers of Fears

Le studio Bloober Team a annoncé qu’il lancera un jeu à mi-chemin entre un remaster et une suite avec Layers of Fears. Ce dernier sera inspiré des titres de la franchise Layers of Fear et introduira de nouveaux éléments narratifs ainsi que de nouveaux éléments de jouabilité. L’engin graphique utilisé sera l’Unreal Engine 5.

Layers of Fears est prévu pour le début 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.

Date de sortie et nouveau héros pour Marvel’s Midnight Suns

Le jeu de stratégie Marvel’s Midnight Suns de Firaxis Games sera bel et bien disponible cette année ! Eh oui, on a appris que ce jeu similaire à ceux de la franchise XCOM sera lancé le 7 octobre prochain. Spider-Man a également été confirmé comme nouveau héros que vous pourrez diriger durant la campagne lors de laquelle vous affronterez notamment Lilith ainsi que des versions corrompues de Venom, Hulk, Sabertooth et Scarlet Witch.

Une date de sortie très rapprochée pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge !

Le très attendu jeu beat ’em up Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sera disponible très bientôt ! En effet, le studio québécois Tribute Games a annoncé qu’il sera lancé dès la semaine prochaine, plus précisément le 16 juin. Il sera alors disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Les membres Game Pass pourront également le télécharger dès sa parution.

Par ailleurs, on a appris que le populaire Casey Jones fera partie des personnages jouables. De plus, le jeu mettra de l’avant un mode coopératif qui pourra accueillir pas moins de six joueurs !

Créez votre personnage à l’avance pour le prochain Saints Row

Si vous désirez prendre un peu d’avance pour le prochain jeu de la série Saints Row, Deep Silver et Volition ont mis en ligne une nouvelle application gratuite vous permettant de créer votre propre personnage. Vous pourrez ainsi personnaliser jusqu’à six personnages qui pourront être exportés vers le jeu complet lorsque ce dernier sera lancé.

Si vous désirez vous atteler à la tâche, vous pouvez télécharger l’application Saints Row: Boss Factory dès maintenant sur PlayStation 4/5, Xbox One/Xbox Series et PC. Vous pouvez utiliser l’application sur n’importe quelle plateforme et transférer vos personnages créés sur une autre plateforme sans problème. L’application permet même de partager ses créations afin que d’autres joueurs les utilisent dans leur propre jeu. À noter que si vous l’utilisez, vous débloquerez automatiquement deux casques uniques dans le jeu final.

Humankind en route pour consoles

Après avoir connu du succès sur PC, le jeu de stratégie à saveur historique Humankind sera disponible dès le 4 novembre sur PlayStation 4/5 et Xbox One/Xbox Series. D’ailleurs, il sera offert aux membres Xbox Game Pass dès sa parution.

Par ailleurs, nous en avons appris un peu plus sur la seconde extension destinée à la version PC. Intitulée Cultures of Latin America, celle-ci comprend six nouvelles cultures, deux nouvelles merveilles du monde et quatre nouvelles merveilles naturelles. Vous pouvez dès maintenant la télécharger sur Steam, Epic Games Store et Microsoft Store. Vous pouvez également en profiter pour télécharger la mise à jour gratuite Bolivar, qui modifie certaines règles du jeu.

Un nouveau jeu de stratégie d’anciens membres de Blizzard

Le studio Frost Giant, qui emploie plusieurs anciens membres de Blizzard, a levé le voile sur son tout nouveau jeu de stratégie en temps réel post-apocalyptique.

Intitulé Stormgate, ce jeu offert en format free-to-play prendra place dans un futur post-apocalyptique et comprendra à la fois une campagne solo ainsi que plusieurs modes multijoueur. Vous pourrez notamment jouer avec un ami en mode coopératif ou bien vous allier avec deux autres joueurs pour combattre l’intelligence artificielle au sein de missions. Au niveau compétitif, vous pourrez affronter d’autres joueurs dans des joutes classiques 1 contre 1 ou bien 3 contre 3. Par ailleurs, Stormgate offrira une panoplie d’options pour créer ses propres parties et tournois.

Nous n’avons pas encore de date de sortie pour Stormgate. Néanmoins, une phase beta ouverte devrait voir le jour en 2023.

Goat Simulator 3 annoncé…sans Goat Simulator 2 !

Coffee Stain Studio fait vraiment les choses à sa façon. En effet, le studio a annoncé le développement de Goat Simulator 3 alors que Goat Simulator 2 n’a jamais vu le jour !

On n’en sait que très peu sur le jeu si ce n’est que vous y reprendrez le contrôle de chèvres afin de répandre de nouveau le chaos. Le jeu devrait aussi offrir des mini-jeux ainsi qu’un mode multijoueur supportant jusqu’à 4 joueurs.

Goat Simulator 3 sera disponible cet automne sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Ça s’annonce aussi éclaté que le sont ses développeurs !

Se sensibiliser aux changements climatiques avec Highwater

Le projet indépendant Highwater visera un but bien précis: nous sensibiliser face aux changements climatiques.

Prévu pour PC et téléphones intelligents, le jeu nous invitera à explorer un monde ravagé par la montée des eaux. On y traitera donc d’un sujet aussi sensible que d’actualité, n’en déplaise à certains sceptiques n’y croyant tout simplement pas.

Tentez de vous échapper d’une télé-réalité avec American Arcadia

Un autre projet indépendant a retenu l’attention sous la forme d’American Arcadia.

Prévu pour PlayStation 4, Xbox One et PC, ce jeu de plateformes en 2.5D se déroulera dans un futur plutôt unique en son genre. En effet, vous chercherez à vous échapper d’une étrange télé-réalité. Pour cela, il vous faudra résoudre des casse-tête et passer au travers de nombreux obstacles.

Un retour pour Flashback

Les plus vieux d’entre nous se rappellent peut-être du jeu de plates-formes Flashback. Eh bien, ce titre de 1992 aura droit à une suite cet hiver sur PlayStation 4/5, Xbox One/Xbox Series, Nintendo Switch et PC !

Flashback 2 se déroulera 30 ans après son prédécesseur. Vous y revisiterez certains endroits du jeu original comme Neo Washington, mais également de nouvelles villes comme celle de Neo Tokyo.