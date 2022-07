Microsoft se prépare à lancer Windows 12 en 2024

Microsoft prévoit changer la façon dont il déploie les nouvelles versions de Windows, ce qui signifie que nous pourrions voir Windows 12 arriver en 2024.

Selon la publication Windows Central (via The Verge ), Microsoft reviendrait à un cycle de publication de trois ans pour Windows après avoir abandonné cette cadence avec Windows 10 en 2015. Pour ceux qui ne s’en souviennent peut-être pas, Microsoft a positionné Windows 10 comme un « service » qui verrait des mises à jour régulières. De grandes nouveautés arriveraient tous les deux ans. Certains au sein de l’entreprise étaient même allés jusqu’à dire que Windows 10 serait la dernière version de Windows .

Tout a encore changé lorsque Windows 11 est arrivé l’année dernière. À l’époque, Microsoft avait annoncé qu’il passerait à une cadence de mise à jour annuelle pour Windows 10 et 11. Cependant, Microsoft s’est finalement éloigné de ce plan et semble désormais proposer les principales fonctionnalités dès qu’elles sont prêtes. The Verge note que la prochaine grande mise à jour, 22H2, devrait sortir en septembre ou octobre, après que Microsoft ait récemment finalisé la mise à jour.

La société américaine aurait abandonné les plans d’une mise à jour 23H2 similaire en 2023 et donnerait plutôt la priorité au déploiement de nouvelles fonctionnalités tout au long de l’année. Le changement correspond mieux à la façon dont Microsoft gère son programme Insider. En effet, actuellement, la société teste des expériences et des fonctionnalités encore en prototype plus ouvertement que par le passé.

Naturellement, Microsoft n’a pas officiellement commenté ses projets Windows, et le nom « Windows 12 » est une hypothèse (bien que plutôt sûre). La société a utilisé des chiffres pour les dernières versions de Windows, et elle n’a pas adopté de système de dénomination « Windows 11.1 » ou « 11.2 » pour les mises à jour majeures. Il semble donc que Windows 12 sera la marque de toute version majeure livrée en 2024.

Source: Windows Central, The Verge