Activision Blizzard: Des dizaines millions de joueurs en moins, mais davantage d’effectifs dans ses rangs

Lors du dévoilement de ses derniers résultats financiers, Activision Blizzard a révélé quelques données intéressantes au sujet de ses opérations.

Ainsi, on y apprend que son bassin de joueurs mensuels a régressé de façon récurrente depuis le 30 juin 2021. À ce moment, la firme comptait pas moins de 408 millions de joueurs actifs, soit des utilisateurs s’étant connectés à au moins une reprise à l’un de ses jeux. À la fin du mois de mars dernier, ils n’étaient plus que 372 millions. À la fin juin, ce chiffre est descendu à 361 millions. Bien que cela demeure tout de même considérable, on y aperçoit une pente descendante claire au niveau des activités des joueurs dans les jeux de la firme.

Par ailleurs, on apprend que le chiffre d’affaires de la compagnie a chuté de 28% en un an pour s’établir à 1,6 milliard de dollars. Son bénéfice net s’est chiffré à 280 millions de dollars lors du second trimestre de l’année, soit une nette diminution par rapport aux 876 millions engrangés durant la même période l’an dernier. La direction a déjà averti ses investisseurs que ses revenus continueraient sur une pente descendante pour la deuxième moitié de 2022.

Est-ce que cela inquiète Activision Blizzard alors que celle-ci fusionnera avec Microsoft au cours des prochains mois ? Pas vraiment. Il faut dire que la dernière année n’a pas été à l’avantage de la compagnie. En outre, Call of Duty: Vanguard fut une déception au point où la direction d’Activision Blizzard a ouvertement exprimé ses doutes quant à réutiliser le cadre de la Deuxième Guerre mondiale pour un autre jeu de la série. De plus, avec l’absence d’autres grandes nouveautés, les scandales ayant frappé la compagnie ont amené bien des joueurs à boycotter les produits de cette dernière.

Ceci dit, Activision Blizzard est confiante de pouvoir rebondir grâce aux prochains Call of Duty, Diablo et Overwatch. À cet effet, la direction a investi pour accroître ses effectifs de 25%. Cette nouvelle force fera en sorte que plus de développeurs travailleront sur les franchises les plus connues de la compagnie tout en s’assurant que de nouveaux jeux soient lancés à un rythme régulier.