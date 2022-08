Rangez vos baguettes pour 2022 puisque Hogwarts Legacy paraîtra en février 2023

Les apprentis sorciers de ce monde devront ranger leurs baguettes pour 2022. En effet, Portkey Games a annoncé que le très attendu Hogwarts Legacy ne sera pas disponible avant le 10 février 2023. Bien qu’aucune date de sortie officielle n’avait été avancée jusqu’à présent, des commentaires de l’équipe de développement émis il y a quelques mois laissaient croire que le jeu d’action et d’aventure en monde ouvert serait disponible avant la fin de l’année.

Le studio a mentionné que ses créateurs ont besoin de plus de temps afin de pouvoir livrer un jeu à la hauteur des attentes des fans de Harry Potter. De plus, il a mentionné que cette date de sortie ne concerne que les versions PlayStation, Xbox et PC du jeu. La date de sortie de l’édition Nintendo Switch sera révélée sous peu.

Pour rappel, Hogwarts Legacy prendra place bien avant les événements de la saga Harry Potter. Vous pourrez y créer un sorcier ou une sorcière venant d’être admis à Poudlard. En plus de suivre des cours, vous aurez l’occasion d’effectuer une panoplie d’activités et de combattre les forces du mal.