Google ferme pour de bon son service de jeu vidéo en ligne Stadia

Ceux qui ont regardé comment Stadia a évolué durant ces trois années d’existence ont vraiment été les témoins d’un écrasement d’avion qui s’est produit au ralenti et qui, dès le jour un, semblait destiné à s’écraser. Et à partir de janvier prochain, les rares abonnés qu’il reste à ce service de jeu vidéo en ligne appartenant à Google ne pourront plus y jouer, étant donné que Google vient d’annoncer qu’elle va tout débrancher cet hiver.

Une des raisons pour lesquelles Google met fin à Stadia est le faible niveau d’intérêt du public pour son service. On peut nommer plusieurs raisons. Une de celles-là est le signal pas très positif qui a été envoyé par le géant techno rapidement après le lancement de Stadia. Google avait à l’époque inauguré un studio tout neuf à Montréal qui devait produire du contenu original pour sa plateforme, mais le financement a rapidement été coupé et l’annonce de la fermeture du studio de Stadia a été annoncée au début 2021.

Cela dit, il n’y avait pas seulement Google qui devait produire du contenu exclusif pour Stadia. D’autres grands éditeurs, dont Ubisoft et Bungee, se sont engagés rapidement et de façon assez substantielle dans ce projet, pour être parmi les premiers à profiter de ce qu’on annonçait il y a quatre ans comme la prochaine grande révolution dans le jeu vidéo.

Clairement, ça ne s’est pas produit.

Et là, le problème est que ces éditeurs là n’ont pas été avertis eux non plus que Google allait fermer Stadia. Ils sont donc coincés avec des jeux existant exclusivement sur Stadia pour lesquels ils ont dépensé des millions de dollars et qu’ils ne voudront probablement pas voir disparaître.

Ça leur laisse donc très peu de temps pour trouver un autre moyen de garder ces jeux-là en vie.

Quant à Stadia, c’est un autre projet un peu trop ambitieux qui ira rejoindre le cimetière des projets trop ambitieux pour Google… D’ailleurs ceux qui veulent revivre l’historique de ces produits, et il y en a des centaines, il existe des sites web où on peut trouver la liste entière.

Disons juste que Stadia n’est pas le premier, ni le plus gros du genre…