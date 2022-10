Square Enix Montréal change de nom pour Onoma

Square Enix ayant décidé de se départir de plusieurs studios plus tôt cette année, il était évident que ceux-ci ne pourraient conserver le nom de la firme. C’est notamment ce qui s’est produit avec Square Enix Montréal.

Ainsi, The Embracer Group a annoncé qu’il a modifié le nom du studio montréalais en le renommant Onoma. Bien qu’il puisse paraître étrange, ce nom a une signification symbolique intéressante. En effet, Onoma est le mot grec « nom ». The Embracer Group a expliqué que les noms offrent une myriade de possibilités et qu’au sein des jeux vidéo, cette mer représente le fait que les joueurs peuvent incarner n’importe qui, aller où ils veulent et accomplir ce qu’ils désirent.

La firme poursuit ses explications en indiquant que ses studios sont des créateurs de mondes et de choix. Or, tout commence avec un nom et ce nom peut donner accès à des univers aussi grandioses que magiques.

Onoma marque le premier grand changement pour le studio. Reste à voir si celui-ci sera aux commandes de rééditions de populaires franchises ayant appartenu à Square Enix et étant désormais entre les mains de The Embracer Group. La firme a notamment indiqué être intéressée par des remastérisations ou des remakes de jeux de certaines franchises telles que Deus Ex, Thief et Tomb Raider.