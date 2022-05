The Embracer Group achète trois studios et une cinquantaine de licences de Square Enix

Une autre acquisition surprenante dans le domaine du jeu vidéo a été dévoilée sans signe avant-coureur. En effet, la compagnie suédoise The Embracer Group a annoncé avoir conclu une entente avec Square Enix afin de mettre la main sur la majorité de ses actifs occidentaux.

Ainsi, selon les informations divulguées par la firme européenne, The Embracer Group mettra la main sur les studios Square Enix Montréal, Eidos Montréal et Crystal Dynamics. De plus, toutes les franchises développées par ces derniers appartiendront désormais à The Embracer Group, ce qui inclut une cinquantaine de séries à succès comme Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain et Thief.

L’acquisition, qui devrait se conclure lors du seconde trimestre de l’année fiscale 2022-2023 de The Embracer Group, représentera l’ajout d’environ 1 100 employés répartis à travers huit filières des trois studios susmentionnés. Au total, la compagnie disposera d’une main d’œuvre de 14 000 employés et d’une force de 124 studios de développement de jeux vidéo. À cet effet, la firme a indiqué qu’elle a présentement pas moins de 230 jeux en conception, incluant plus d’une trentaine qui sont des AAA. Le prochain Tomb Raider, qui fut récemment confirmé par Crystal Dynamics, fera partie de ce lot.

Ceci dit, le montant déboursé par The Embracer Group afin de procéder à ces acquisitions a de quoi surprendre. En effet, la transaction est évaluée à environ 300 millions de dollars américains, un chiffre jugé dérisoire par certains considérant les noms qui lui sont associés.

Or, en raison de la dépréciation du yen au cours de la dernière année, il est probable que les coûts d’exploitation des studios de Square Enix hors du Japon commençaient à peser lourd dans la balance financière de la compagnie nipponne. De plus, avec certains échecs récents de projets occidentaux comme Marvel’s Avengers, il est possible que Square Enix ne cherchait pas à retenir à tout prix ses studios occidentaux. Néanmoins, cela laisse peu d’espoir de voir des rumeurs de projets se concrétiser, incluant un Final Fantasy Tactics qui serait en développement depuis quelque temps chez Square Enix Montréal.

Rappelons que The Embracer Group est propriétaire de certains gros noms dans l’industrie du divertissement, incluant Gearbox Entertainment, THQ Nordic, Asmodee, Saber Interactive et Dark Horse Media.