Sony lève le voile sur la date de lancement et le prix du PSVR2

Après des mois d’attente et de spéculations, nous connaissons finalement les détails concernant le lancement du casque PlayStation VR2. Ainsi, ce dernier sera lancé le 23 février 2023 et coûtera plusieurs centaines de dollars selon l’ensemble que vous choisirez.

En outre, l’ensemble de base sera vendu 749,99$ CAD. Il comprendra le casque, les manettes PSVR2 Sense et une paire d’écouteurs stéréo. Pour 819,99$ CAD, vous pourrez mettre la main sur l’ensemble PSVR2 Horizon: Call of the Mountain. Comme son nom l’indique, celui-ci offrira tout le contenu de l’ensemble de base ainsi qu’un code numérique pour télécharger le jeu. Par ailleurs, Sony mettra aussi en vente une station de recharge pour les manettes PSVR 2. Offerte au coût de 64,99$ CAD, elle vous permettra de brancher vos manettes sans passer par la PlayStation 5, libérant du même coup les ports USB de cette dernière.

D’autre part, Sony a levé le voile sur 11 jeux présentement en développement pour le PSVR2. Tous sont prévus pour 2023. Voici un bref descriptif de chacun d’eux: