Une bien mauvaise nouvelle pour les acheteurs du PSVR2 de Sony

Sony a annoncé que 11 nouveaux jeux seront offerts au lancement de son nouveau casque de réalité virtuelle, le PSVR2. Le catalogue du PSVR2 risque donc d’être plutôt limité étant donné que les jeux compatibles avec le casque précédent ne seront pas compatibles avec le PSVR2. C’est un gros pas en arrière, puisque ce sont 500 jeux qui ne pourront pas être utilisés avec ce casque.

Autrement dit, ce casque-là semble très attrayant sur papier, mais on ne sent aucune urgence de se précipiter pour en faire l’achat…

Sony a connu un petit succès avec son casque PSVR pour sa console PlayStation 4 ces dernières années et avait déjà confirmé qu’une deuxième génération verrait le jour. On a appris cette semaine que le casque en question s’appellera le PSVR2 et qu’il sera mis en vente à partir du 22 février prochain.

Avis aux intéressés : il y aura prévente du casque en question à partir du 15 novembre. Mais avant de vous précipiter sur le Playstation Store, notez les prix : le casque PSVR2 avec deux contrôleurs et des écouteurs coûtera 750$. Une version à 820$ sera aussi mise en vente et donnera accès au jeu Horizon Call of the Mountain.

Il faudra ajouter 65$ à ça pour obtenir un socle de recharge pour tout ce matériel.

Bref, ce n’est pas une aubaine, mais au moins, c’est un net progrès sur le PSVR de première génération. Et surtout, ça confirme que la réalité virtuelle est un environnement numérique qui vit pas mal mieux dans le monde du jeu vidéo que comme outil de travail, comme ce qu’essaie de faire Meta avec son casque Quest Pro.

Pour revenir au PSVR2, l’appareil a droit à un affichage intégré OLED très net, compatible avec la vidéo 4K HDR, et offre un champ de vision de 110 degrés. Le casque comprend quatre caméras qui captent les mouvements du joueur pour rendre l’expérience plus immersive.

Ses contrôleurs sont aussi très améliorés. Ils ont droit au même moteur haptique, cette espèce de petit vibromoteur à intensité variable, qui équipe les contrôleurs DualSense de la console PlayStation 5. C’est un gros plus étant donné que cette technologie rend le jeu vidéo pas mal plus interactif.