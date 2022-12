Belkin lance (enfin) son adaptateur pour transformer un iPhone en caméra web

Apple l’a présenté de façon un peu mystérieuse l’été dernier, dans le cadre de sa conférence annuelle pour les développeurs, appelée WWDC, mais voilà qu’il est enfin en magasin : le gadget de Belkin qui permet d’accrocher un iPhone au haut de l’écran de son ordinateur personnel pour transformer le téléphone en caméra web.

Ça a l’air banal, comme ça, étant donné que tous les ordinateurs portables modernes ont déjà une caméra web intégrée, mais pour les propriétaires d’un Mac, il y a quelques avantages à vouloir troquer la caméra encastrée dans l’écran au profit d’un iPhone.

D’abord, la qualité de l’image en mode «Continuity» est incomparable. La caméra à l’arrière du iPhone fait 12 mégapixels et produit une image extrêmement nette et lumineuse qui est à des années-lumière de ce que produit n’importe quelle caméra web pour ordinateur.

En prime, Apple ajoute directement dans le système de ses Mac des réglages de luminosité et de contraste qui permettent par exemple de reproduire l’éclairage d’un studio professionnel de photographie. La lumière est donc optimisée pour le sujet, ce qui est pratique quand on doit animer des appels vidéo. Aussi, la caméra de l’iPhone a une fonction qui permet de «suivre» le sujet dans l’image et donc, de toujours bien cadrer son visage. Ça aussi, c’est pratique dans un appel vidéo.

Ensuite, et ça c’est la grosse différence dans cette situation : si vous installez un iPhone comme une caméra au haut de votre écran d’ordinateur, vous pourrez produire une image qui en contient en réalité deux. L’iPhone peut filmer la surface du bureau juste devant vos mains en même temps qu’il filme votre visage, et envoyer les deux vidéos en même temps à l’application vidéo de votre choix (que ce soit FaceTime, Teams, Zoom ou autre chose).

Ça, c’est assez pratique quand on veut partager un document qu’on a entre ses mains pour le commenter, ou expliquer une tâche manuelle à l’écran, et ainsi de suite.

Et c’est ce que le nouvel adaptateur de Belkin permet de faire. Il s’accroche à l’endos d’un iPhone par contact magnétique, le fameux «MagSafe» d’Apple, et il peut pivoter pour utiliser le téléphone soit en mode portrait ou en mode paysage. Et quand on ne l’utilise pas pour accrocher son iPhone sur un écran, on peut soulever une petite béquille intégrée au gadget qui sert de trépied , ou dans lequel on peut passer un doigt pour assurer une meilleure prise en mains du téléphone et éviter de l’échapper.

Bref, c’est en vente maintenant, c’est 40$, et pour les fans des produits Apple, c’est une nouveauté qui pourrait faire plaisir…