L’énergie et les banques sont des cibles de choix des cyberpirates

On fait beaucoup le bilan des activités de cyberterrorisme ces jours-ci dans le cadre du premier anniversaire de la tentative d’invasion de l’Ukraine par la Russie. C’est légitime, étant donné que l’arsenal militaire russe comprenait quelques cyberattaques ciblées et qu’on craignait aussi que ça entraîne une cyberguerre mondiale, mais ça n’a pas eu lieu.

Ce qui a eu lieu par contre, au cours de la dernière année, c’est une hausse spectaculaire des tentatives de piratage informatique qui ciblent les entreprises canadiennes. Et tout particulièrement des secteurs vitaux de l’économie canadienne, dont les grandes banques et les sociétés issues du secteur énergétique.

En fait, les cyberattaques qui ciblent les secteurs de l’énergie et des services publics ont pratiquement triplé entre 2021 et 2022. Les attaques qui ciblent plus spécifiquement le secteur bancaire canadien auraient de leur côté également bondi et représentent désormais 20 % des attaques répertoriées au pays. Le commerçants seraient arrivées au troisième rang des cibles les plus prisées des cyberpirates l’an dernier.

C’est ce qui ressort d’un rapport publié aujourd’hui par IBM sur les tendances en matière de cybersécurité au Canada.

C’est quand même plutôt inquiétant, dans la mesure où ces attaques finissent généralement par avoir un impact direct sur notre quotidien à nous, en tant que consommateurs. Les attaques contre les banques visent généralement à obtenir les renseignements personnels de leurs clients et à mener des campagnes de vol d’identité.

Du côté du secteur énergétique, les attaques visent à paralyser des infrastructures, que ce soit les réseaux de distribution électrique ou de pétrole, par exemple, pour extorquer des sommes d’argent assez importantes aux entreprises qui possèdent ces réseaux.

À tous les coups, les frais associés à ces attaques sont ensuite refilés aux consommateurs, qui finissent donc pas payer pour tout ça.

Et justement, le coût moyen de ces attaques survenues au Canada en 2022 selon IBM aurait été de 7 millions de dollars. C’est un record absolu, et ce n’est probablement pas fini.

D’où l’importance de porter attention à la sécurité de vos appareils informatiques, rappelle IBM. Car ils font partie des outils qu’utilisent les pirates pour s’attaquer aux grandes entreprises…