Les avancées en IA comme ChatGPT inquiètent l’ONU

L’Unesco s’est associée avec le laboratoire québécois en intelligence artificielle Mila Québec pour présenter lundi un livre intitulé «Angles morts de l’intelligence artificielle». Dans le livre, des spécialistes reconnus mondialement se penchent sur 18 de ces «angles morts». Il identifient des risques qui sont liés à l’émergence sans aucun contrôle apparent de nouvelles applications d’intelligence artificielle comme ChatGPT.

Surtout, étant donné qu’il s’agit d’un ouvrage publié conjointement avec l’ONU, le livre suggère aux États d’élaborer un cadre législatif qui permettrait d’éviter les dérapages.

Le chercheur de l’Université de Montréal Yoshua Bengio, qui est très connu dans le monde de l’intelligence artificielle, a participé au livre. Il soulève quelques-unes de ses inquiétudes, notamment le risque que les nouvelles technologies mènent à une trop forte concentration du pouvoir économique ou du pouvoir politique dans les mains d’un nombre de plus en plus petit de personnes.

On le voit déjà un peu du côté des géants technologiques, et l’impact qu’ils ont sur la société et sur notre quotidien, mais on peut aussi citer la façon dont l’IA est utilisée par des gouvernements autoritaires comme la Chine, où la population est suivie de près et où les communications sont contrôlées très sévèrement par l’État central.

Bref, ce que suggèrent les auteurs, c’est justement d’avoir un peu plus de transparence dans ce qui se fait en termes de développement de l’IA, et de rendre les entreprises davantage imputables pour les technologies qu’elles mettent en marché.

Le cas de ChatGPT est un bon exemple dans ce sens : OpenAI, la société qui a créé la technologie, l’a mise en ligne tout à fait gratuitement et plein de secteurs d’activité semblent déjà être chamboulés par son apparition, mais OpenAI ne prend aucune responsabilité par rapport à tout ça.

Pour quiconque s’intéresse aux technologies et au numérique, le livre de Mila Québec et de l’ONU vaut la peine d’être consulté. C’est un bon présage des transformations à venir qui sont promises par l’émergence de l’intelligence artificielle.