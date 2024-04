Quelques problèmes pour la mise à jour de Fallout 4

En 2022, Bethesda Game Studios a annoncé une mise à jour majeure pour Fallout 4, mais sa sortie est loin de se dérouler sans accroc. La mise à jour, qui visait à capitaliser sur l’engouement suscité par la série Amazon Prime Video, a rencontré plusieurs problèmes, notamment sur PC.

Bien que la mise à jour ait introduit la possibilité pour les joueurs PS5 et Xbox Series de choisir entre les modes Performance et Qualité, offrant ainsi une expérience améliorée avec 60 images par seconde et une résolution en 4K, les joueurs PC ont été déçus. Après le téléchargement de 14,4 Go, de nombreux joueurs ont eu du mal à constater des améliorations techniques significatives. De plus, l’interface a été étirée de manière disgracieuse sur les écrans larges et ultra-larges, ce qui a provoqué des critiques de la part de la communauté.

La mise à jour a également introduit de nouveaux problèmes, en particulier pour les utilisateurs de mods non officiels. Ces joueurs ont signalé des difficultés à charger leurs sauvegardes ou à utiliser leurs mods en raison d’incompatibilités avec le Fallout 4 Script Extender. Bien que ces problèmes puissent être résolus à l’avenir, de nombreux joueurs ont préféré désactiver les mises à jour automatiques pour éviter les complications.

En outre, les utilisateurs de Steam Deck ont rencontré des problèmes pour modifier les paramètres graphiques du jeu depuis leur appareil, en raison de la disparition du lanceur. Ces divers problèmes ont entraîné une vague de plaintes sur l’espace de discussion de Fallout 4 sur Steam, obligeant Bethesda à réagir rapidement pour corriger les problèmes et apaiser les joueurs mécontents.