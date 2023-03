Fin de partie pour le E3

Ce n’était qu’une question de temps, mais c’est désormais officiel: le E3 2023 n’aura pas lieu. En fait, considérant les défis auxquels l’Entertainment Software Association (ESA) a fait face dans l’organisation de cette édition, des doutes sont même soulevés quant à une itération future du salon du jeu vidéo.

Alors que les annulations fusaient de toutes parts depuis quelques jours, le site IGN a pu mettre la main sur un courriel de l’ESA destiné à ses membres. Dans ce dernier, l’association informe ses membres que l’édition 2023 du E3 a finalement été annulée puisqu’elle n’a pu susciter un niveau d’intérêt suffisant pour refléter l’importance de l’industrie du jeu vidéo.

La question demeure la suivante: le E3 reviendra-t-il un jour ? En fait, il est difficile de voir comment ce salon pourra se relever de cette annulation, d’autant plus que le E3 n’a jamais réellement su s’adapter aux avancées technologiques depuis plus d’une décennie. Or, tant l’ESA que la firme ReedPop ne jettent pas l’éponge. En effet, dans un communiqué, les organisateurs affirment qu’ils continueront à travailler sur de futures itérations du salon.

Or, bien que cette réponse puisse paraître positive, le PDG de l’ESA s’est montré beaucoup moins optimiste. Effectivement, dans une entrevue accordée au site GamesIndustry.biz, Stanley Pierre-Louis a expliqué l’annulation de l’édition 2023 par des défis auxquels l’industrie du jeu vidéo est présentement confrontée et qui étaient trop difficiles à surmonter. Le directeur de l’ESA a poursuivi en pointant du doigt la pandémie de COVID-19, spécifiant que le temps de développement des jeux fut fortement perturbé par cette pandémie ayant stoppé pratiquement au complet la planète entière pendant près de deux ans. De plus, la conjoncture économique actuelle a forcé les compagnies à revoir le montant qu’elles allouaient aux événements de grande envergure. Enfin, monsieur Pierre-Louis a déclaré que les firmes de jeux vidéo ont commencé à jongler entre les événements en personne et les présentations numériques afin de trouver le bon équilibre pour rejoindre le grand public.

Bref, bien que personne ne puisse prédire l’avenir, il serait étonnant que le E3 revienne, du moins dans la forme par laquelle nous le connaissions depuis les années ’90.