50e anniversaire: le cellulaire fête ses noces d’or

Le téléphone cellulaire fête ces 50 ans cette année. C’est le 3 avril 1973 que le premier appel public à partir d’un téléphone portable a eu lieu. Signe des temps, c’est un ingénieur de la société américaine Motorola qui a passé ce premier appel.

On ne peut pas dire que Motorola a su profiter des 50 dernières années pour conserver son rôle de leader du marché de la mobilité. Et d’ailleurs, si vous voulez une image qui illustre bien comment la téléphonie mobile a évolué depuis 50 ans, dites-vous que le premier téléphone cellulaire, qui s’appelait le DynaTAC, avait à peu près la taille d’une brique, pesait 1 kilo et demi et coûtait, pour les rares curieux pressés d’adopter la plus récente technologie de l’époque, 4000 dollars.

D’ailleurs, peu de gens étaient réellement pressés de passer au cellulaire. Ça a pris dix ans à Motorola et aux premiers opérateurs de réseaux sans fil, dont AT&T aux États-Unis, avant de voir le marché du cellulaire réellement prendre son envol.

Entre temps, évidemment, le téléphone cellulaire a beaucoup changé. Il a beaucoup rapetissé, puis il s’est connecté à Internet, et de nos jours, un simple iPhone est plus puissant que les supercalculateurs les plus puissants du 20e siècle.

Ce n’est pas tout bon. Martin Cooper, l’ingénieur de Motorola qui a passé ce fameux premier coup de fil il y a 50 ans, déplore la trop grande dépendance que nous avons ces jours-ci envers notre téléphone. On le regarde sans cesse, et ça provoque des gestes très imprudents.

On voit beaucoup de gens traverser la rue sans trop regarder devant eux, trop absorbés par ce qui s’affiche sur leur téléphone.C’est évidemment un enjeu plus important aujourd’hui qu’en 1973. Mais en même temps, ça soulève la question suivante : peut-on imaginer où en sera la téléphonie mobile dans un autre 50 ans?