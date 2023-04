The Last of Us Part One tourne désormais très bien sur PC!

Il devait en tout cas très bien tourner sur des systèmes AMD, puisque je n’ai pas rencontré de bogue particulier avant les correctifs.

Deux semaines après son lancement, the Last of US part One a reçu trois mises à jour, dont une de plus 15 GO. Sony m’a envoyé un code la veille de son lancement, d’ordinaire c’est une semaine avant, donc qu’un code soit envoyé la veille est parfois de mauvais augure.

C’est pourtant avec étonnement que j’ai pu voir ça et là de nombreux bogues dont se plaignaient les joueurs. Problème, au fur et à mesure que j’avançais je ne rencontrais rien de tout cela, le jeu était très propre. Cela m’a rappelé Horizon Zero Dawn sur PC. Ayant reçu le code une semaine avant son lancement j’avais eu amplement le temps de le finir, DLC inclus. Comme pour The Last of Us Part One, je n’avais pas vraiment rencontré de bogue ou de problème particulier, alors que les tests et joueurs se plaignaient en chœur. Pas de coupe de cheveux à la peinture pour Joël, pas d’Ellie flottant dans les airs, pas de personnages bloqués ou de bogues de conversation, rien de tout ça, le jeu tournait très bien à ultra en 4K avec une moyenne de 80 FPS sans pilote AMD ni correctif de lancement. Point commun, j’avais un ordinateur full AMD pour deux les tests. La PS5 étant équipée d’un APU AMD, il est donc possible que les deux jeux soient optimisés AMD et que les correctifs sortis après concernent Nvidia. D’ailleurs concernant l’utilisation de la RAM, il utilise désormais dans les 9GO au lieu de 13 à 14 GO en 4K. Une nouvelle qui réjouira les nombreux possesseurs de RTX 3080!

Concernant The Last of Us Part One, oui il est magnifique et possède une ambiance et une histoire surtout qui arrivent difficilement à vous faire décrocher. Si les décors sont tous plus travaillés et fins les unes que les autres excepté quelques textures de tôles de proche, l’IA n’a pas vraiment évolué. Cet aspect facilite un peu trop l’infiltration, on pourra attendre dans une salle par exemple que les ennemis arrivent un à un pour les éliminer. Aucun d’entre eux ne pense à garder sa position et appeler des renforts par exemple.

Alors, peut-on l’acheter ?

Si vous prenez bien votre temps, il devrait vous tenir en haleine une bonne vingtaine d’heures, alors, mérite-t-il l’achat ? Si vous ne l’avez jamais joué, c’est oui solide! Il mérite vraiment d’être découvert. Il n’a pas vieilli au niveau des mécaniques ou du level design et reste parfaitement actuel. C’est un grand jeu qui restera dans l’histoire, et en plus sur PC, vous avez accès à différents formats d’images et un framerate débloqué. Si vous l’avez déjà joué sur PS3 et encore plus sur PS4, vous pouvez attendre une baisse de prix. S’il est magnifique sur PC, il reste très beau dans nos souvenirs d’époque, mais il est clair qu’il reste un jeu d’exception qui a montré la voie a beaucoup d’autres, donc si vous êtes depuis passé au PC, oui il méritera tout de même l’achat.