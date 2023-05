Zelda, vampires et Gollum: 9 jeux à surveiller en mai !

Les deux derniers mois ont vu certains jeux les plus attendus de l’année être lancés. Or, le mois de mai ne fera pas exception puisque nous aurons notamment droit à une rare exclusivité de Microsoft ainsi qu’au nouveau chapitre de The Legend of Zelda. Ainsi, si le beau temps pourrait finalement faire son arrivée, plusieurs nouveaux jeux risquent de nous river devant nos écrans au cours des semaines à venir !

Redfall

Date de sortie: 2 mai 2023

Sur: Xbox Series S/X, PC

Une exclusivité Microsoft, voilà qui n’est pas monnaie courante !

Le jeu Redfall débarquera exclusivement sur les consoles de nouvelle génération ainsi que sur PC en vous proposant de plonger dans un monde ouvert vampirique. En choisissant l’un des quatre personnages mis de l’avant, vous devrez vous opposer aux vampires ayant envahi la petite communauté de Redfall. Pour cela, vous aurez accès à toute une gamme d’armes et d’habiletés, et ce que vous décidiez d’y jouer seul ou encore avec d’autres joueurs.

Age of Wonders 4

Date de sortie: 2 mai 2023

Sur: Xbox Series S/X, PC

La série de jeux de stratégie Age of Wonders effectue un retour pour ceux aimant la stratégie 4X ainsi que les combats à tour de rôle. Ainsi, vous devrez combattre des rois s’étant autoproclamés dieux. Vous pourrez construire les cités de vos rêves et combiner des tomes magiques afin de faire évoluer vos habitants. Tout cela sera accompagné par un monde vivant se modifiant tout au long des parties ainsi que par des décisions qui auront un impact sur la progression de l’histoire.

Darkest Dungeon 2

Date de sortie: 8 mai 2023

Sur: PC

Grand succès sur la scène indépendante, Darkest Dungeon avait surpris les amateurs de jeux très difficiles tant par sa profondeur que sa cruauté. Sa suite, disponible en accès anticipé depuis octobre 2021, devrait améliorer l’ensemble de ses facettes.

En outre, vous devrez toujours assembler votre quatuor de héros lorsque vous vous aventurerez dans les donjons impitoyables du jeu. En revanche, les combats n’auront plus un facteur de précision de sorte que les coups atteindront généralement leurs cibles. De plus, les traits que vous récolterez seront perdus à tout jamais advenant la défaite de vos héros.

En somme, ceux qui ont aimé le premier volet risquent de retrouver une expérience similaire rehaussée de quelques améliorations toujours aussi impardonnables.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Date de sortie: 12 mai 2023

Sur: Nintendo Switch

Le nouveau jeu de la franchise The Legend of Zelda n’a pas besoin de présentation. Repoussé à quelques reprises, il débarque finalement ce mois-ci et les attentes à son endroit sont gigantesques. Après tout, combien le voient déjà comme l’un des prétendants au jeu de l’année 2023 ?

La suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild vous renverra à Hyrule alors que Ganon est sur le point d’être ressuscité. Link représente le dernier rempart sur lequel Zelda peut une fois de plus compter. Ainsi, vous devrez vous embarquer dans une quête épique qui vous amènera notamment à explorer des îles volantes. Bien que vos armes pourront se briser, vous pourrez aussi les combiner afin de les rendre plus puissantes et leur ajouter des caractéristiques. Le jeu vous donnera aussi l’occasion de fabriquer vos propres véhicules afin d’accentuer votre terrain d’exploration et résoudre la panoplie de casse-tête disséminés à travers Hyrule.

Attendez-vous à un autre gros succès pour la Nintendo Switch !

Amnesia: The Bunker

Date de sortie: 16 mai 2023

Sur: Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PC

Le quatrième jeu de la franchise Amnesia tentera d’élargir les possibilités de ses prédécesseurs. Ayant comme trame de fond la Première Guerre mondiale, le jeu vous plongera dans la peau d’un soldat français tentant de s’échapper d’un sinistre bunker.

Contrairement aux autres Amnesia, Amnesia: The Bunker vous permettra de vous défendre à l’aide d’un revolver. Qui plus est, des éléments aléatoires seront présents dans chaque partie, encourageant ainsi à refaire le jeu pour voir l’ensemble de ses scénarios. D’autre part, un nouveau système de fabrication vous donnera l’occasion d’assembler des pièces afin de fabriquer des outils.

The Outlast Trials

Date de sortie: 18 mai 2023

Sur: PC

Êtes-vous prêts à retourner dans l’effrayant univers de Outlast ? Cette fois, le studio Red Barrels affirme avoir mis la gomme puisque le jeu a bénéficié du double de la main d’oeuvre de Outlast 2. Nous devrions donc avoir droit à une expérience suffocante qui nécessitera peut-être le port d’une couche !

The Outlast Trials vous enverra au temps de la Guerre Froide alors que la Murkoff Corporation effectue d’horribles expériences sur des humains. Vous devrez faire face à ces créatures en tentant de leur échapper avec très peu de moyens à votre disposition. Or, pour la première fois dans la série Outlast, vous aurez l’occasion de partager l’horreur avec des amis dans un mode coopératif visant à vous faire perdre la raison en groupe !

LEGO 2K Drive

Date de sortie: 19 mai 2023

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Annoncé récemment, LEGO 2K Drive est décrit comme un jeu de course AAA qui vous permettra de construire et piloter une grande variété d’engins à travers plusieurs biomes. Au total, LEGO 2K Drive devrait contenir mille pièces LEGO ainsi que plusieurs véhicules déjà construits provenant de certaines franchises telles que LEGO City, LEGO Creator et LEGO Speed Champions.

En solo, le jeu mettra de l’avant un scénario qui liera l’ensemble des biomes tandis qu’en multijoueur, jusqu’à six joueurs pourront s’affronter en ligne. Un mode coopératif sera aussi présent, que ce soit en ligne ou en jeu local.

Par ailleurs, comme dans tout bon jeu LEGO, attendez-vous à pouvoir détruire pratiquement tout sur votre passage alors que vous roulerez à pleine vitesse dans les rues de Bricklandia !

The Lord of the Rings: Gollum

Date de sortie: 25 mai 2023

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Repoussé à quelques reprises et n’ayant pas bénéficié d’une couverture très positive jusqu’à présent, The Lord of the Rings: Gollum n’en demeure pas moins attendu par les fans du Seigneur des Anneaux. En effet, il nous permettra de personnifier l’un des personnages les plus connus et mal-aimés de la célèbre franchise de Tolkien tout en nous offrant un nouveau regard sur la Terre du Milieu.

Ainsi, The Lord of the Rings: Gollum mettra en scène l’ancien Hobbit alors qu’il fera face aux multiples dangers de la Terre du Milieu. Tout au long de votre aventure, vous aurez l’occasion d’effectuer des choix qui feront basculer votre personnage vers sa version sinistre de Gollum ou bien du côté de son alter-ego plus gentil Smeagol. À noter que le jeu sera davantage inspiré par les livres de J.R.R. Tolkien que par les films de Peter Jackson.

System Shock

Date de sortie: 30 mai 2023

Sur: PC

Malgré un développement chaotique, la réédition du classique System Shock pourrait voir le jour à la fin du mois. En fait, malgré plusieurs délais, il semble que la date du 30 mai soit la bonne et que ceux ayant contribué au financement du jeu par l’entremise de Kickstarter pourront enfin y jouer.

Soutenu par certains développeurs du jeu original ainsi que des vétérans ayant notamment travaillé sur Fallout: New Vegas, Mass Effect et BioShock, System Shock vous renverra à la station Citadel pour y affronter une intelligence artificielle s’étant rebellée. Malgré la présence d’armes, ce seront surtout vos habiletés qui seront mises à contribution pour faire face aux dangers de Citadel. En outre, le piratage sera fortement mis à contribution pour vous permettre d’accéder à des systèmes informatiques et obtenir des objets cruciaux à votre survie.