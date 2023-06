Apple et la réalité virtuelle: à quoi s’attendre de son casque?

Après des mois et des mois à entendre des rumeurs, on verra enfin lundi prochain de quoi aura l’air le fameux casque de réalité virtuelle, et peut-être aussi de réalité augmentée, qu’Apple pourrait mettre en marché plus tard cette année.

Comme Apple devrait dévoiler son casque dans le cadre de sa conférence annuelle destinée aux développeurs d’applications, on risque de voir seulement un prototype du casque, et une série d’applications logicielles qui vont avec. L’intention d’Apple est avant tout de le présenter en avance à ceux qui auront la tâche de créer des jeux, des applications de divertissement ou des applications de travail ou de communication pour le rendre plus attrayant auprès des acheteurs.

D’ailleurs, ce sera ça, le défi pour Apple : lancer un casque de réalité virtuelle dans un marché de la réalité virtuelle qui n’est pas exactement en plein essor. Le meilleur exemple est que Meta, la société autrefois connue sous le nom de Facebook, a reculé cette année dans ses ambitions de se lancer à fond dans ce qu’elle appelle, de son côté, le métavers.

Pour déjouer les pronostics, ce que disent des gens près du dossier, Apple risque de présenter son casque comme un appareil conçu pour le travail. Comme un ordinateur de bureau, mais qu’on enfilerait à la manière de grosses lunettes.

D’ailleurs, on ne connait pas exactement sa fiche technique, mais les détails qui circulent sur Internet vont dans ce sens.

Le casque aurait une grosse batterie qu’on attacherait à la ceinture, pour que son autonomie soit bonne. L’appareil aurait deux affichages, un pour chaque œil, chacun ayant une résolution 4K, la même qu’un téléviseur en ultra haute définition. Ça permettrait de générer des images en 3D très réalistes.

Le casque aurait aussi une foule de caméras et de capteurs. Ils serviraient à éviter qu’on se cogne dans les murs quand on utilise le casque, évidemment, mais aussi à intégrer des éléments de réalité augmentée – des caméras permettraient de voir son environnement immédiat sans enlever le casque.

Des caméras filmeraient aussi les yeux et le corps de l’utilisateur pour générer un avatar qui serait aussi réaliste que possible et qui reproduirait les gestes et tout le langage non-verbal durant des appels vidéo.

Tout ça mis ensemble, le casque d’Apple est très ambitieux. Et évidemment, son prix va l’être tout autant : on parle d’au moins 2200$US. Ça pourrait en limiter l’usage dans un contexte de travail. Des employeurs pourraient espérer que ce casque aidera les travailleurs à être plus productifs quand ils travaillent à distance.Entre temps, d’autres applications vont être créées par des centaines de développeurs indépendants. On verra bien s’ils arriveront à créer quelque chose qui convaincra les acheteurs en assez grand nombre pour qu’on puisse parler d’un succès commercial…