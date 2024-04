Ce site pirate fait mieux que Disney+ !

Le site pirate FMovies se positionne en tant que sérieux concurrent des principales plateformes de streaming aux États-Unis en termes de trafic web. Chaque mois, de nombreux Américains visitent FMovies pour accéder gratuitement à des films et des séries télévisées, contournant ainsi les services d’abonnement payants.

Cette plateforme est devenue un véritable défi pour l’industrie cinématographique et constitue un exemple marquant du besoin de mettre en place des mesures de blocage de sites locaux. Selon le classement de SimilarWeb des 10 principaux sites de streaming et de télévision en ligne aux États-Unis, FMovies surpasse même des géants tels que Disney+ et Crunchyroll.

Autrefois évité par la plupart des politiciens américains, le blocage des sites pirates est désormais au cœur des débats. Ces dernières années, les appels en faveur d’un régime de blocage de sites aux États-Unis se sont multipliés. Lors du CinemaCon, le PDG de la MPA, Charles Rivkin, a utilisé son discours d’ouverture pour insister sur la nécessité pour les législateurs américains de sérieusement envisager le blocage de sites, maintenant que son efficacité est prouvée dans des dizaines d’autres pays.

Le site FMovies, qui compte plus de 160 millions de visites par mois, est l’une des cibles principales de cette demande. M. Rivkin a souligné que, malgré l’existence de législations de blocage dans d’autres pays, un tiers du trafic de FMovies provient toujours des États-Unis.

Selon les statistiques de trafic les plus récentes de SimilarWeb, FMovies a enregistré plus de 190 millions de visites en mars, dont près de 40% proviennent de visiteurs américains. Cette popularité croissante a propulsé FMovies à la 9e place du classement de SimilarWeb dans la catégorie “Streaming & Télévision en ligne” aux États-Unis, devançant ainsi des services comme Disney+ et Crunchyroll.

Bien que ces chiffres ne tiennent pas compte du trafic via les applications, il est indéniable que FMovies est extrêmement populaire aux États-Unis. Lors d’une audience à la Chambre des représentants en décembre dernier, de nombreux législateurs ont exprimé leur surprise quant à la facilité d’accès au site. Le représentant américain Ted Lieu, par exemple, a pu accéder à FMovies sur son téléphone en direct pendant la séance, soulignant ainsi l’urgence d’actions de blocage.

Cependant, le blocage des sites n’est pas une solution anti-piratage parfaite, et les détenteurs de droits le savent bien. Il existe de nombreuses façons de contourner ces mesures, comme cela a été observé dans d’autres pays où de telles mesures ont été mises en œuvre. Malgré tout, ces blocages rendent l’accès aux sites plus difficile, et des recherches académiques suggèrent que les effets globaux sur la consommation légale sont positifs.

Bien que FMovies n’ait pas réagi à la controverse, il doit également être conscient des risques. Le site, qui ne semble pas être affecté par le droit d’auteur, dépend toutefois des revenus publicitaires, et il est bien connu que les tarifs publicitaires pour le trafic américain sont les plus élevés. Si le trafic américain venait à diminuer, cela se ferait certainement sentir.