Comment Microsoft prévoit devenir « le PC pour la planète »

Microsoft a annoncé un investissement de 685 millions $ sur deux ans au Québec. C’est une petite partie de tout l’argent qui sera dépensé par Microsoft pour étendre son infrastructure cloud partout dans le monde, avec comme concept : devenir le premier ordinateur pour la planète. Rien de moins.

C’était d’ailleurs la conférence Ignite la semaine dernière, et durant cette conférence, Microsoft a aussi dévoilé deux nouveaux processeurs pour ses centres de données qui visent à faciliter le fonctionnement d’IA comme ChatGPT, Copilot et Bing, entre autres.

Au Québec, cela se traduira par quatre nouveaux centres de données qui seront construits dans la région de la Capitale Nationale. Avis aux intéressés, Microsoft investit aussi dans de la formation pour aider à mettre sur le marché du travail un plus grand nombre d’experts en informatique et en cybersécurité.

Virage en IA

À Ignite, le pdg de Microsoft Satya Nadella a invité son homologue de chez Nvidia à venir parler du virage dans lequel l’industrie informatique se trouve à l’heure actuelle. Nvidia a longtemps été un fabricant de cartes graphiques, mais ça a beaucoup évolué, et l’entreprise est perçue ces jours-ci comme une pionnière dans les processeurs qui donnent vie à l’IA générative moderne.

Nadella a résumé sa vision pour Microsoft et le monde : «Rien n’a été aussi important ces 40 dernières années. C’est plus gros que l’avènement du PC. C’est plus gros que le mobile. Ce sera plus important comme changement que l’arrivée d’Internet, et de loin.»

Évidemment, pour soutenir l’émergence de l’IA, ça va prendre des centres de données énormes, et très puissants. Ça explique l’investissement de Microsoft annoncé dans les derniers jours.

On peut donc s’attendre à voir plus d’applications comme Copilot et ChatGPT être mises en services ces prochaines années. Et Microsoft espère qu’elles fonctionneront grâce à son infrastructure infonuagique…