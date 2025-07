Coup de théâtre chez X : la PDG Linda Yaccarino quitte

Moins d’un an après son arrivée, la directrice générale de X, Linda Yaccarino, a annoncé sa démission.

Ce départ surprise, annoncé mardi, replonge la plateforme de médias sociaux d’Elon Musk dans une période d’incertitude et marque le retour du milliardaire aux commandes.

Ce départ soudain met fin à un mandat bref et souvent difficile, durant lequel Linda Yaccarino a tenté de regagner la confiance des annonceurs, une mission rendue complexe par les changements radicaux et la personnalité imprévisible du propriétaire de la plateforme.

Recrutée en grande pompe en juin 2024, Linda Yaccarino, une vétérane de l’industrie de la publicité venue de NBCUniversal, avait pour mission de stabiliser le navire X. Son rôle principal était de rassurer les grandes marques, échaudées par l’assouplissement des règles de modération de contenu et les déclarations controversées d’Elon Musk.

Son mandat aura été marqué par un effort constant pour présenter X comme une plateforme sécuritaire et attrayante pour la publicité. Elle a notamment supervisé le lancement de nouveaux outils pour les annonceurs et a multiplié les apparitions publiques pour défendre la vision de l’entreprise.

Dans sa déclaration, Mme Yaccarino a évoqué des « raisons personnelles » pour justifier sa décision, sans donner plus de détails. Cette annonce surprise a immédiatement eu un impact relativement tordu sur les marchés, où l’action de Tesla, l’autre grande entreprise dirigée par Elon Musk, a grimpé de 4 %.

Elon Musk reprendra le poste de PDG par intérim de X. Il cumulera cette fonction avec ses autres rôles, dont celui de PDG de Tesla et SpaceX. C’est un retour en première ligne pour celui qui avait promis de prendre du recul sur la gestion quotidienne de la plateforme pour se concentrer sur la technologie et le produit.

Ce changement de garde soulève des questions sur la direction future de l’entreprise. Alors que Linda Yaccarino s’efforçait de normaliser les relations avec le monde de la publicité traditionnelle, le retour de Musk pourrait signaler une nouvelle phase de transformations imprévisibles pour la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Le départ de Linda Yaccarino laisse un vide à la tête de X à un moment critique. La plateforme fait face à une concurrence féroce et peine toujours à définir son identité et son modèle économique sous l’ère Musk.La recherche d’un successeur permanent sera déterminante pour l’avenir de X. L’entreprise devra trouver un dirigeant capable de naviguer entre les ambitions d’Elon Musk de créer une « application pour tout » et la nécessité de maintenir une source de revenus publicitaires stable. Pour les employés et les utilisateurs, une nouvelle période d’incertitude commence.