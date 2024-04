Des nouveaux iPad attendus chez Apple le 7 mai prochain

Apple a prévu un événement en mai où il devrait dévoiler de nouveaux iPad Pro basés sur OLED et un iPad Air plus grand.

Apple n’a sorti aucune nouvelle tablette l’année dernière, ce qui en fait la première année civile sans nouvel iPad depuis la sortie de la tablette d’Apple en 2010.

Les dernières rumeurs font état de nouveaux iPad Pro avec des écrans OLED et d’une nouvelle taille de 12,9 pouces pour l’iPad Air. L’iPad d’entrée de gamme et l’iPad Mini ne devraient pas être mis à jour lors de l’événement du 7 mai ; de nouveaux modèles dans ces gammes ne sont pas attendus avant l’automne.

Affichage OLED

L’OLED est la grande nouveauté et devrait équiper la version Pro de la tablette d’Apple. Selon les rumeurs, les nouveaux modèles abandonneront les écrans mini-LED au profit d’écrans OLED qui offriront des couleurs plus vives, des noirs plus vrais et un contraste supérieur. Les dalles OLED pourraient également prendre en charge une plage de taux de rafraîchissement plus large. Les nouveaux modèles d’iPhone Pro sont dotés d’écrans OLED toujours allumés qui peuvent fonctionner à une vitesse aussi lente que 1 Hz pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Les iPad Pro mis à jour seront disponibles en tailles 11 et 13 pouces, cette dernière étant légèrement plus grande que le grand Pro actuel de 12,9 pouces. Les nouveaux Pros devraient également passer de la puce M2 des modèles actuels à la puce M3. Parmi les autres changements rumored figurent l’USB-C et le chargement sans fil MagSafe, ainsi qu’un Magic Keyboard mis à jour avec un couvercle en aluminium et un trackpad plus grand.

iPad Air

Un iPad Air plus grand devrait être ajouté à la gamme ce printemps. Le modèle actuel, de cinquième génération, est basé sur un écran de 10,9 pouces et une puce M1. La nouvelle gamme sera basée sur des puces M2 et disponible en modèles de 10,9 pouces et de 12,9 pouces. Un Air de 12,9 pouces permettrait aux acheteurs de tablettes d’obtenir un écran plus grand sans avoir à payer le prix d’un modèle Pro.

Les nouveaux modèles ne devraient pas passer aux écrans mini-LED ou OLED et conserveront leurs panneaux Liquid Retina à LED. La caméra arrière, selon 9to5Mac, devrait être logée dans une nouvelle bosse d’appareil photo comprenant un flash, une fonctionnalité non offerte sur l’Air actuel. Les nouveaux modèles devraient également fonctionner avec le Magic Keyboard actuel et non avec la mise à jour du clavier qui sera exclusive aux nouveaux modèles Pro.