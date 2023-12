Intel lance une nouvelle famille de processeurs Core Ultra

Intel a présenté cette semaine une nouvelle génération de ses processeurs informatiques. Adieu, «Core i», bonjour «Core Ultra»!

Les nouvelles puces font partie de la génération de processeurs Meteor Lake d’Intel et promettent une amélioration notable de la performance, à consommation d’énergie équivalente. Les nouveaux venus, appelés Core Ultra 5, Core Ultra 7 et Core Ultra 9, ont comme principale particularité de mieux diviser la charge de calcul entre leurs sous-processeurs.

Trois coprocesseurs

Au premier niveau, on en trouve trois : le processeur central (CPU), le processeur graphique (GPU) et un processeur neural (NPU) qui accélère le fonctionnement d’outil d’intelligence artificielle. Intel parle d’ailleurs de «PC IA», mais le fabricant de puces joue sur les mots. «IA» ne veut pas dire «intelligence artificielle» dans son esprit, mais bien «intelligence augmentée».

Autrement dit, la machine ne remplacera pas l’humain, assure Intel, mais elle le rendra plus intelligent. Voilà, c’est dit. Intel espère que 80% des PC vendus en 2028 seront des «PC IA», donc animés par ses nouvelles puces.

Plus efficace

À titre comparatif, Intel explique qu’un processeur intermédiaire comme le Core 7 Ultra (165H) serait 11 pour cent plus efficace qu’un processeur concurrent d’une autre marque. Les concurrents cités sont le Ryzen 7 (7840U) d’AMD, le M3 d’Apple ou le Snapdragon 8cx de Qualcomm.

Il faut dire en passant que la concurrence n’a jamais été aussi vive pour Intel dans le marché des processeurs, où la marque californienne a déjà joui d’un quasi monopole…

Ça force Intel à innover. Le NPU de ses nouvelles puces est peut-être l’addition la plus significative. Le processeur neural devrait s’occuper de tâches algorithmiques simples, comme la génération d’un arrière-plan flou sur les images, le suivi des yeux et des visages par la caméra, ou un recadrage des images captées tout croche.

Intel explique que son processeur permettrait notamment de combiner l’éditeur graphique libre GIMP et le générateur d’images Stable Diffusion afin de créer très rapidement des images très convaincantes.

Core Ultra 5, 7 et… 9

Le processeur le plus puissant de la nouvelle gamme est le Core 9 Ultra 185H. Celui-là inclut 16 cœurs et 22 fils. Six de ces cœurs sont axés sur la performance, huit sont axés sur l’efficacité et deux cœurs sont réservés pour des applications de faible consommation d’énergie.

On peut surcadencer ce processeur jusqu’à 5,1 GHz, en plus d’utiliser son GPU Arc a 8 cœurs à une cadence de 2,35 GHz. Intel promet qu’il sera possible de facilement effectuer des tâches graphiques comme le lancer de rayons à même ses processeurs.

Du lot, les Core Ultra 5 et Core Ultra 7 seront mis en marché très rapidement. Les fabricants partenaires sont Lenovo, MSI, Acer et Asus.Les premiers PC à processeur Core Ultra 9 seront mis en vente plus tard en 2024.