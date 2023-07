Sony a vendu 40 millions de PlayStation 5

Ça n’a pas toujours été facile, mais Sony a franchi un jalon important à la fin mars : elle a écoulé plus de 40 millions d’exemplaires de sa console PlayStation 5, malgré le défi important imposé à sa chaîne logistique par deux ans de pandémie de Covid.

Sony a mis en marché la PS5 à l’automne 2020. Au mois de juillet suivant, 10 millions de consoles avaient été vendues. Des problèmes de production puis de distribution ont limité les ventes, mais Sony semble avoir corrigé ces lacunes au cours de la dernière année. Les ventes de PS5 entre janvier et mars 2023 ont été de 6,3 millions d’exemplaires, comparativement à environ 2 millions de consoles vendues sur la même période, un an plus tôt.

Plus de PS5 que de Xbox

La PlayStation 5 n’est pas nécessairement la console qui se vend présentement le plus rapidement sur la planète, mais c’est certainement la plus populaire des deux grandes consoles actuellement en marché. Elle aussi mise en marché en novembre 2020, la plus récente génération de la Xbox de Microsoft se serait écoulée à un peu moins de 25 millions d’exemplaires à la fin mars, selon les données disponibles à cet effet.

Un catalogue à l’avenant

La PS5 s’est attirée bien des éloges grâce à certains de ses éléments les plus distinctifs, y compris ses contrôleurs à rétroaction haptique variable dotés d’une gâchette adaptative. L’étendue de son catalogue – qui s’est grandement bonifié au fil des deux dernières années et demie – n’est pas étranger non plus à son succès commercial.Outre la popularité de sa console, Sony se félicite d’ailleurs d’avoir pu inciter les éditeurs de jeux vidéo à produire pas moins de 2500 titres compatibles avec la PS5.