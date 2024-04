Spotify veut rivaliser avec les remixes de TikTok

Bientôt sur Spotify : le remix de chansons à faire vous-mêmes.

Spotify prépare une révolution : ses utilisateurs pourront bientôt remixer eux-mêmes leurs chansons préférées. Accélération, mash-up, les possibilités seront vastes. Objectif : séduire le jeune public, accro aux remix viraux sur TikTok, tout en assurant de nouveaux revenus aux artistes.

Ce pari s’inscrit dans l’évolution des usages. Les jeunes, en particulier, adorent transformer les chansons pour les réseaux sociaux. Le problème : les artistes ne touchent pas toujours de royalties sur ces versions. Spotify veut changer la donne, tout en s’assurant une plus grande part du temps d’écoute cédé à TikTok.

L’exploration de nouveaux outils par Spotify met en lumière la course des dirigeants de l’industrie musicale et technologique pour s’assurer que les artistes et les labels continuent à gagner de l’argent même si la façon dont les fans consomment la musique évolue. Les détenteurs de droits (labels, éditeurs et artistes) seraient rémunérés lorsque les fans diffusent des versions modifiées de leur musique sur Spotify, ont déclaré ces personnes.

Selon le Wall Street Journal, le système envisagé fonctionnerait comme une option de lecture avancée. L’utilisateur choisira la vitesse du morceau et pourra sauvegarder ses versions préférées. Les fonctionnalités basiques seraient accessibles aux abonnés classiques, tandis qu’un abonnement « Supremium » offrirait des options plus poussées.

Ce projet est encore en discussion, mais le but est clair : permettre le partage des remix au sein de Spotify, en empêchant leur diffusion externe. Une réponse directe à TikTok.

Des artistes s’adaptent déjà à cette tendance. Isabel LaRosa a remarqué le succès des versions accélérées et en propose désormais avec ses sorties originales. SZA a sorti 5 versions de son titre “Saturn”.

Certains utilisateurs manipulent des chansons complètes et les téléchargent frauduleusement sur Spotify et d’autres services de diffusion, où ils peuvent accumuler des millions de flux et des redevances qui ne sont pas reversées à l’artiste original.

Une version de couverture accélérée et non autorisée du tube de Keane “Somewhere Only We Know” a récolté plus de 33 millions de flux après avoir été téléchargée sur Spotify. L’artiste répertorié derrière la chanson, DJ Tec, dont les titres les plus populaires incluent des versions modifiées de chansons d’Ed Sheeran et d’Adele, compte près de 1,5 million d’auditeurs mensuels.