Trois pistes pour économiser le plus durant le Vendredi fou

C’est le Vendredi fou et le Cyberlundi en fin de semaine. C’est l’héritage laissé jusque chez nous par la Thanksgiving américaine, une fête qui lance traditionnellement la saison des Fêtes aux États-Unis.

On peut discuter jusqu’à demain matin sur la pertinence de célébrer le Vendredi fou, ou le Black Friday, au Québec. Ce dont on ne peut pas discuter, étant donné que les chiffres le confirment, c’est que c’est le meilleur moment de l’année pour acheter des produits en tout genre au plus bas prix. En boutique ou en ligne.

En cette année de super inflation, profitez-en donc pour acheter les produits qu’il vous faut au meilleur prix. Les appareils électroniques sont parmi les produits les plus soldés de la fin de semaine.

Pour vous donner une idée des rabais attendus ce week-end, voici trois exemples.

Amazon

D’abord, sur Amazon, où le Vendredi fou est suivi du Cyberlundi, on liquide massivement les appareils électroniques et informatiques, les électroménagers, et tout ce qui est animé par une batterie. Pas pour rien si Amazon est le poids lourd du magasinage en ligne.

Par exemple, s’il vous faut un nouvel ordinateur portable, les rabais peuvent atteindre 40 pour cent. Du côté des téléviseurs, c’est un peu plus modeste, mais des prix réduits de 25% ne sont pas rares.

Le Panier bleu

Le Panier bleu ne reste pas immobile durant la fin de semaine qui est peut-être la plus achalandée de l’année dans les cyberboutiques. Le site propose des rabais jusqu’à 50 % sur des articles électroniques, des accessoires pour la maison, des électroménagers, des produits de beauté et des vêtements et articles de sport et de plein air.

Le Panier bleu, soit dit en passant, est une vitrine pour les commerçants québécois. Vous n’allez peut-être pas y acheter des produits fabriqués au Québec, même s’il y en a, mais vous allez aider un détaillant québécois à générer des revenus sans avoir à passer par un site étranger.

Sans-fil, internet, etc.

Les prochains jours sont aussi le bon temps pour magasiner un forfait sans fil ou pour renégocier votre forfait actuel. Les fournisseurs ont probablement des nouveaux forfaits à proposer, et des appareils à donner, si vous êtes un client depuis assez longtemps ou si vous comptez changer de fournisseur.

Il y a d’ailleurs quelques bonnes offres à considérer en ce moment. On pointera vers le site de Planhub pour vous aider à comparer, mais on peut aussi vous fournir un exemple de rabais intéressant : Fizz offre ces jours-ci un forfait de données à 40 go par mois pour 40$.

D’autres fournisseurs offrent des promotions différentes. Par exemple, Telus a une offre originale pour la fin de semaine du Vendredi fou : achetez un téléphone et Telus en donnera un deuxième gratuitement à une autre personne

Pour chaque nouveau client qui achètera un téléphone, Telus remettra un téléphone et un forfait de services mobiles à 0 $ à un jeune quittant son foyer d’accueil pour l’aider à rester connecté. C’est la saison, après tout.