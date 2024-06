Samsung confirme le lancement très attendu du Galaxy Z Fold6

Samsung a confirmé à certains médias américains que son prochain événement Galaxy Unpacked aura lieu à Paris le 10 juillet. La société sud-coréenne dévoilera son prochain fleuron pliable, le Galaxy Z Fold6, aux côtés du Z Flip6 et de plusieurs nouveaux accessoires.

Le matériel pliable, sans aucun doute, attirera l’attention de beaucoup. Les téléphones pliables restent l’une des hautes frontières du design, repoussant les limites physiques avec des écrans flexibles, des charnières petites mais robustes et un volume interne moins utilisable que le téléphone classique.

Trois périphériques clés seront également lancés. La Galaxy Watch7 et les Galaxy Buds3 seront rejoints par le tracker de fitness et de santé Galaxy Ring de Samsung. Ce dernier a été présenté en janvier lors du Galaxy Unpacked, mais les détails sur ses capacités et son logiciel sont actuellement rares.

Alors que le matériel sera la plus grande révélation pour les consommateurs, ceux qui s’intéressent à la stratégie plus large de Samsung se concentreront sur les améliorations et les nouveaux outils qui seront ajoutés à Galaxy AI. Lancé aux côtés de la famille Galaxy S24 en janvier, Samsung détient la plus grande part de marché de tous les smartphones compatibles avec l’IA depuis que Google a ouvert la catégorie avec le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro en octobre 2023.

Samsung s’attend à ce que le lancement de deux des plus grands téléphones pliables lui permette de conserver la première place et d’étendre son avance en tant que principal fabricant de smartphones IA.