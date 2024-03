Samsung Galaxy Z Fold 6: un S24 Ultra pliable?

Des images donnant un aperçu du prochain Galaxy Z Fold 6 de Samsung ont fuité, gracieuseté des divulgâcheurs OnLeaks et Smartprix.

Les rendus montrent un design carré avec des bords rectilignes, suggérant que Samsung emprunte des éléments à sa gamme Galaxy S24. Ce changement marque un écart significatif par rapport au Z Fold 5, plus arrondi.

Au-delà du design, les rendus indiquent que le Z Fold 6 aura un écran externe plus grand aux proportions plus généreuses, un changement bienvenu. La série Fold a droit à un écran externe très étroit depuis ses débuts.

Smartprix rapporte que le Z Fold 6 aura un écran interne d’environ 7,6 pouces. L’écran de couverture mesurera 6,2 pouces. Ces mesures rendraient le Z Fold 6 légèrement plus court et plus large que son prédécesseur.

Des écrans plus robustes

Les deux écrans devraient être des écrans Dynamic AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme pour les Fold précédents, l’écran interne sera doté d’un verre ultra-mince signé Samsung. L’écran externe devrait avoir le nouveau Corning Gorilla Glass Armor pour une protection accrue. L’affichage pliable pourrait avoir une luminosité de pointe plus élevée de 2 600 nits.

Sous le capot, le Z Fold 6 héritera probablement de la puce Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy de Qualcomm et disposera de 12 ou 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

Les rendus montrent une configuration à trois caméras à l’arrière, qui sont probablement les mêmes capteurs que sur le Z Fold 5.

Si le Fold 6 conserve les mêmes capteurs que le Fold 5, on peut s’attendre à ce qu’il dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels ainsi que d’appareils photo de 12 et 10 mégapixels. Le Fold 6 aurait également un appareil photo selfie de 10 mégapixels et un appareil photo sous-écran de quatre mégapixels sur l’écran intérieur.